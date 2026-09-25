Il y a quelques mois, je vous parlais du premier tome d’Assassin’s Creed Shadows – Les Légendes d’Iga, que j’avais découvert dans le prolongement direct de mon aventure sur Assassin’s Creed Shadows sur PS5. J’étais encore complètement plongé dans le Japon féodal d’Ubisoft, et retrouver cet univers sous la forme d’un manga avait quelque chose d’assez naturel.

Pour ce deuxième tome, le contexte était un peu différent. Plusieurs mois sont passés, je me suis éloigné du jeu et, au moment de reprendre le manga, j’ai eu un petit moment de flemme. Il fallait retrouver les personnages, les enjeux, les Assassins, les Templiers… Bref, remettre la machine en route. Heureusement, il ne faut finalement que quelques pages pour reprendre ses marques.

Deux trajectoires pour mieux développer les personnages

Le premier tome nous avait présenté Masayasu, Hanzo et Tsuyu, avec la promesse d’une aventure mélangeant apprentissage du ninjutsu, intrigues politiques et éternelle guerre entre les Assassins et les Templiers. Cette suite sépare davantage ses personnages.

Hanzo part pour Mikawa afin d’enquêter sur une base secrète des Templiers. Sur place, il croise un jeune homme aussi doué que facétieux, qui lui propose une mission au service de Matsudaira Motoyasu. Cette partie est la plus directement connectée à ce que l’on attend d’Assassin’s Creed : infiltration, jeux de pouvoir, ennemis cachés et intérêts qui dépassent largement les personnages.

De son côté, Masayasu reste à Iga et doute franchement de ses capacités. Il veut respecter l’héritage de sa famille, mais son apprentissage n’avance pas comme il le souhaiterait. Tsuyu prend alors davantage de place à ses côtés et leur relation apporte un peu d’humanité au récit.

Ce choix fonctionne plutôt bien, même s’il ralentit parfois le rythme. Ce deuxième volume est moins dans la découverte et davantage dans la construction. Ceux qui viennent uniquement chercher des combats de shinobis risquent donc de trouver quelques passages un peu tranquilles.

Toujours aussi propre visuellement

J’avais beaucoup aimé le dessin de Regujie dans le premier tome, notamment parce que les scènes d’action restaient toujours parfaitement lisibles. Bonne nouvelle : rien n’a changé. Le trait est sombre, précis et particulièrement adapté à cet univers fait de missions nocturnes et de personnages qui passent leur temps à comploter dans des coins mal éclairés.

Ce tome confirme surtout que Les Légendes d’Iga n’est pas une simple adaptation papier du jeu. Il s’agit bien d’une préquelle, capable d’enrichir certains personnages et d’explorer la naissance de la Confrérie au Japon sans refaire l’aventure de Naoe et Yasuke.

J’ai mis un peu plus de temps à revenir dans cet univers que lors du premier volume, mais une fois replongé dedans, le plaisir est toujours là. Ce deuxième tome est peut-être légèrement moins immédiat, mais il développe mieux ses personnages et prépare clairement la suite. Maintenant que la machine est relancée, le troisième volume devrait avoir beaucoup moins de mal à quitter la pile.

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap