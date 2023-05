À l’occasion du retour de la plume de Ali Hazelwood, partons faire un tour dans les labos de la NASA avec Love on the Brain.

Résumé du livre.

Oui, c’était un colosse taciturne, maussade et sombre. Il était secret, introverti. Il avait un tempérament réservé et distant. Je ne pouvais exiger de lui qu’il m’apprécie, et n’en avais aucune intention. Toutefois, s’il pouvait être courtois, poli, même aimable avec tous les autres, il aurait pu faire un effort avec moi, aussi. Mais non – à l’évidence, Levi Ward me méprisait, et, face à une telle haine… Eh bien. Je n’avais d’autre choix que le haïr en retour.

Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l’équilibre dans un univers d’hommes, Bee Königswasser vit selon une règle simple : Que ferait Marie Curie ? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation ! Mouais. Mais la mère de la physique moderne n’a jamais eu à co-diriger avec Levi Ward… son ennemi juré de fac. Séduisant et ténébreux (évidemment). Qui s’est toujours tenu à des années-lumière de distance d’elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bee jurerait voir Levi s’adoucir pour devenir un allié… tout en la dévorant de ses yeux verts. Tous les neurones de Bee sont en ébullition !

Mon avis.

Ce livre est le premier que j’ai lu de la plume de Ali Hazelwood, et c’est une très belle découverte. Son écriture est fluide, agréable, c’est un pur plaisir de lire et les mots défilent sans que l’on s’en rendes compte!

Love on the Brain c’est également le premier roman que j’ai lu en VO, c’est un roman très accessible, même avec un petit niveau d’anglais! Et pour cette relecture en français, j’ai autant apprécié mon expérience, bien que quelques fois la traduction ne soit pas tout à fait exact et raccord avec la plume de l’autrice!

Beaucoup de sujets sont traités, notamment les femmes dans la STEM ( science, technologie, ingénierie et mathématiques ) et les inégalités qu’elles subissent, ou encore l’accessibilité à des cursus universitaires très sélectifs et bien souvent réservés aux plus fortunés. C’est un réel combat, et on le comprends très rapidement.

Certains aspects de l’anxiété sont également abordés, pas en profondeur, mais j’ai trouvé ça quand même très intéressant.

Mis à part ceci, nos chers Bee et Levi sont très bien construits, aucun ne manque ne profondeur, je n’ai clairement rien à redire. Levi est clairement grumpy, et j’adore ça vraiment, ça fonctionne toujours aussi bien pour moi! Bee est par contre très aveugle et m’a agacée par moment mais elle m’a aussi beaucoup émue, et plus d’une fois!

Je recommande vivement ce roman pour les amateurs de rom-com, et d’autant plus pour les amateurs de beaux-livres avec la magnifique édition collector relié, sortie aux éditions Hauteville!