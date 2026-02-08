Talystro fait partie de la vague des titres Rogue-like/Card game qui nous envahit ces dernières années. Pas réellement une mauvaise chose, mais il faut évidemment essayer de trouver des originalités dans le gameplay pour proposer du neuf sur un titre qui pourrait ressembler à un énième clone de Slay the Spire, entre autres.

Et, il faut l’avouer, Talystro a des idées sympathiques à nous proposer, développé par le studio norvégien indé, Filiokus.

Avec une héroïne comme « la souris des Maths » et un ennemi juré nommé le Nécrodicer (dice signifiant dé en anglais), on met déjà en place une partie du fonctionnement du jeu. Des maths, et des dés, mais pas que ! Les vagues d’ennemis envoyés par le Nécrodicer sont des numéros un tant soit peu humanoïdes, et le but du jeu sera de tout simplement faire bosser vos méninges pour atteindre la valeur exacte de leur numéro pour les vaincre.

Évoluant sur un plateau linéaire avec des cases pour chaque round, on peut choisir la difficulté du suivant, et sur certaines cases, on arrivera sur une boutique pour dépenser l’argent gagné sur les rounds précédents. Évidemment, selon la difficulté choisie, les récompenses seront plus importantes, comme des cartes à ajouter à son deck, des pièces d’or, voire plus.

Vous disposez donc de dés, mais également de cartes pour faire vos attaques, et les dés devront être placés à des emplacements sur les cartes pour modifier la valeur d’attaque et s’aligner sur celles des ennemis. À chaque tour, vous aurez la possibilité de créer une seule valeur, et ainsi de vaincre un seul ennemi à la fois. À vous de voir donc qui vous souhaitez éliminer en premier, ou qui vous pouvez atteindre, car selon vos cartes et vos dés, il ne sera pas toujours possible d’avoir le choix.

Vos 6 dés de base possèdent une valeur au départ de 1 à 6 et sont distribués aléatoirement en début de partie. Il sera également possible de les remplacer totalement, d’en augmenter sa valeur grâce à une capacité -1/+1, mais aussi de les améliorer définitivement dans la boutique pour dépasser la valeur maximale de base. Pour les cartes, elles apportent la complexité nécessaire en jeu, avec 5 cartes posées sur le plateau en début de partie, et qui seront défaussées suite à leur utilisation. Une fois que vous avez joué toutes les cartes possibles, vous devrez terminer votre tour, et les cartes restantes seront défaussées pour être remplacées par un nouveau set de 5 nouvelles cartes. Tant que vous pouvez jouer vos cartes et vos dés, vous avez la possibilité d’éliminer plusieurs ennemis avant que ce soit leur tour d’attaquer. Les ennemis arrivant d’ailleurs sur leur premier tour sans attaquer, cela vous laisse le temps stratégiquement d’attaquer les anciens qui vous attaqueront obligatoirement en fin de tour suivant.

Lorsque vos adversaires vont attaquer, par contre, il va falloir être prudent et tactique. Un dé de couleur rose apparaitra à leurs pieds, indiquant qu’ils sont prêts à vous rendre la pareille dès que vous cliquerez sur fin du tour. Vous avez la capacité de bloquer leur attaque avec un dé de même valeur, à 3 reprises maximum avec la capacité de défense. Mais cette capacité peut aussi se recharger grâce à certaines cartes jouées avec le symbole de bouclier. Sachant qu’en plus vous débutez chaque round avec 6 points de vie seulement, il faudra donc éviter de vous faire toucher et mettre à terre rapidement les ennemis en capacité d’attaquer, sachant, qu’une attaque réussie vous fait perdre 1 point de vie. Chaque vague d’attaque sera de 1 à 4 ennemis maximum, et chaque ennemi vaincu rameutera un ou plusieurs ennemis à sa place selon le nombre restant au total du round en cours. Pour faire simple, si vous atteignez une étape où il faut vaincre huit ennemis, vous aurez donc une quantité définie de tours à réaliser avant de passer au round suivant.

Enfin parlons un peu plus en détail des cartes, qui, comme je l’ai dit précédemment, contiennent un ou plusieurs slots vous permettant de modifier votre valeur d’attaque ainsi que divers symboles. Une fois un dé placé et la carte jouée, les symboles seront également validés, comme les boucliers ou les flèches, vous redonnant des charges de vos capacités si la valeur d’attaque totale permet évidemment d’éliminer un adversaire. Cette valeur apparait sur la droite de l’écran, et changera en temps réel selon où vous allez placer vos dés. Chaque carte comprendra également des emplacements séparés par des symboles mathématiques, d’addition, de multiplication, de soustraction, etc… Placer un dé d’une valeur de 6 et un autre dé d’une valeur de 2 avec un symbole de multiplication sur une carte, vous donnera donc une valeur de 12 d’attaque. Simple, non ? Surtout si vous maitrisez les maths, même si rien ne vous empêche de placer vos dés et de voir le résultat en direct sans vous prendre la tête a faire des calculs, mais cela vous prendra bien plus de temps, bien sûr. Sans compter que les ennemis les plus exigeants, les élites, auront parfois des valeurs astronomiques à atteindre, voire des capacités doublant les valeurs de leurs collègues. Et bien entendu, vos cartes auront parfois encore plus d’emplacements, avec plus de modificateurs pour votre calcul, tenant en compte le nombre d’ennemis placés sur le champ de bataille, ou le nombre de vos points de capacités restants. Cela va sans dire qu’il faudra être stratégique car une carte jouée, ou une capacité utilisée juste avant, pourra complètement changer la valeur possible de votre prochain mouvement.

Pour une version Early Access, le jeu était déjà bien avancé, et je n’ai pas rencontré de soucis particulier, et j’ai atteint la fin du plateau sans grande difficulté, même dans les niveaux les plus difficiles. Les capacités de certaines cartes sont encore un peu floues ingame, et cela sera probablement affiné pour sa sortie. Graphiquement, le jeu possède un caractère design un peu étrange mais original de mon point de vue. Pas de musique présente sur cette version, mais les bruitages simples accompagnent le jeu avec sobriété. J’imagine que le jeu s’étoffera de modes supplémentaires à sa sortie, mais il reste déjà un jeu plaisant et original dans son approche. À surveiller dès sa sortie pour les fans du genre et à ajouter dans votre wishlist s’il vous intéresse ! https://store.steampowered.com/app/3524740/Talystro/