Prépublié au Japon sur la plateforme numérique Shônen Jump+, MAD a d’abord intrigué puis rapidement conquis le public, le plaçant parmi les meilleurs titres de ces deux dernières années. La série débarque aujourd’hui en version physique, traduire en Français, et veut s’imposer comme la référence 2026 côté science-fiction. On découvre ça ensemble ?

Résumé

A la suite d’une attaque de mystérieuses créatures extraterrestres sur la Terre, la majeure partie de l’humanité est rayée de la surface de la planète. Un jeune homme, John, sa sœur, ainsi que quelques survivants, partent à la recherche d’un nouveau monde. Ils sont soudain attaqués de nouveau par les extraterrestres…

Ce que j’en pense

La science-fiction, je dis oui. Un monde post-apo où des aliens ont débarqué sur Terre et lapidé presque toute l’humanité, je dis oui également. Ce premier tome de MAD me parle beaucoup, et une interview proposée par le mangaka Yusuke Otori énumérant des références à Alien, Gladiator ou encore Django m’ont donné encore plus envie.

En pratique, mon ressenti final sur ce premier tome est un peu plus mitigé que ce qu’était mon excitation initiale. Commençons toutefois par dire ce qui doit être dit : MAD tome 1 est une excellente introduction à une aventure qui s’annonce hyper intéressante, avec des personnages et événements que j’ai envie d’explorer, à n’en pas douter. Il me tarde de voir ce qu’il va advenir de John, le personnage principal, à qui j’ai déjà appris à m’attacher après ces quelques dizaines de pages. De même, le lieu dans lequel on arrive en fin de tome m’intrigue énormément, même s’il ne semble pas extrêmement original.

L’originalité, c’est l’un de mes points de friction sur cette oeuvre. Où est-elle, pour le moment ? Si l’auteur dit avoir intégré des références à certains classiques du cinéma, peut-on vraiment les caractériser comme telles ? Où se trouve la frontière entre référence, hommage et plagiat pur et simple ? Ainsi, les extraterrestres, les grands méchants de cette aventure, sont pour moi d’énormes copies des Aliens, les “vrais”, ceux de Ridley Scott et compagnie. De même, les “références” à Gladiator sont de simples copier/coller de plans du film, dont la célèbre main qui passe dans le blé dont tout le monde se souvient. En ce sens, et d’une manière générale sur le scénario au global, j’ai du mal à voir en MAD une oeuvre indépendante. Pour le moment du moins.

Comme un petit air de famille, non ?

A côté de cela, le style visuel ne m’a pas particulièrement parlé. Les dessins sont à mon sens beaucoup trop simplistes dans le trait, et il m’a fallu la bonne moitié du tome avant de m’y habituer pleinement et que cela ne me dérange plus.

Malgré tout, et comme je le disais plus haut, j’ai passé un moment très agréable à la lecture de ce tome 1, et j’ai véritablement envie de découvrir la suite.