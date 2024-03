Paru récemment aux éditions Slalom, Maiwenn Alix nous fait voyager dans un univers où la Révolution française de 1789 aurait échouée, dans une ambiance d’enquête et de tenues à la Bridgerton !

Résumé du livre

Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Noblesse Oblige !

La révolution de 1789 n’ayant pas abouti, la France est dirigée par le Roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s’assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de téléréalité. Noblesse oblige est la plus regardée d’entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues, à qui l’on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux.

Gabrielle, secrètement antiroyaliste, apprend qu’elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d’infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or ce qu’elle va découvrir va bien au-delà de ce qu’elle pouvait imaginer…

Qu’est-ce que j’en pense ?

Noblesse oblige est le récit d’une jeune femme, une roturière, qui est sélectionnée pour le concours annuel organisé par Sa Majesté le Roi, afin de trouver des épouses pour des bons partis, et permettre à des femmes de familles de roturiers de s’introduire dans la » Haute Société « . Alors que Gabrielle, une anarchiste anti-royaliste, est sélectionnée pour Noblesse oblige, celle-ci se rend compte de la triste réalité de l’émission et surtout de la mascarade qui se cache derrière cela !

Maiwenn Alix à été originale. En effet, l’univers dans lequel la Révolution française a profondément échoué est vraiment intéressant et je trouve que l’autrice a su parfaitement le développer. Dès les premiers chapitres, on comprends tout de suite à quoi, mais surtout à qui, nous avons affaire. Au fil des pages, j’ai été surprise par les nombreuses révélations qui ont eu lieu et notamment par la tournure des choses. Je ne m’attendais absolument pas à cette ambiance et encore moins à ce dénouement final ! C’est une agréable surprise, et j’ai apprécié chaque page que j’ai tourné, sans avoir l’impression une seconde de me perdre ou de voir le rythme se ralentir.

Chaque évènement s’enchaîne si bien, la plume de Maiwenn Alix est fluide, délicate et sait trouver les mots justes pour vous faire vivre et ressentir l’éventail de sentiments et d’émotions ressentis par notre protagoniste. De plus, j’ai énormément apprécié le mélange de l’univers monarchique mêlé aux évolutions et au modernisme de notre société, c’était vraiment intéressant et inédit !

C’est une très belle découverte et qui, je suis certaine, ravira plus d’un, surtout si vous aimez les ambiances cosy mystery, mais chut ! Je ne vous en dirais pas plus !