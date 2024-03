Expeditions: A Mudrunner Game est un jeu de simulation de véhicules tout-terrain développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment. Il s’inscrit dans la droite lignée des titres MudRunner et SnowRunner du même studio ! Le jeu est disponible sur tous les supports (PS, XBox, PC, Switch) depuis le 05/03/2024.

Votre rôle dans Expeditions sera de conduire des poids lourds dans des environnements complexes (canyon, marécage, …) afin de mener à bien des recherches scientifiques, de transporter du matériel ou autres tâches nécessitant votre dextérité !

De base, trois régions différentes seront accessibles et proposeront un lot de missions (environ 90 au total) à remplir. La première zone servira de tutoriel et vous mettra aux prises avec des problèmes assez simples. Les deux autres (Arizona & Grand Canyon) vous proposeront une variété d’environnement et de situation beaucoup plus importantes et retors !

Pour cela, vous devrez soigneusement choisir votre poids lourd parmi une large sélection. Le descriptif de la mission vous permettra de choisir le bon type de camion (éclaireur, poids lourd, …) et son équipement.

Une fois prêt, vous êtes téléporté dans la carte et en avant !

Et c’est là que le jeu va vous intéresser ou vous laisser sur le côté. En effet, le côté simulation est assez poussé. Outre devoir gérer les jauges d’essence et l’état de votre camion, il sera de votre responsabilité de choisir la bonne pression de pneus pour franchir les obstacles ou encore activer les roues motrices. Un mauvais déplacement et votre véhicule se retourne ! Tenter de franchir un lac trop profond ? Dégâts moteurs à prévoir et retour à la base ! Vous aurez alors le temps de réétudier votre trajet et de retenter le passage ! Vous devrez également faire attention au cycle jour / nuit car naviguer entre les rochers dans la nuit noire n’a rien de simple !

La conduite est ainsi assez complexe. On ressent bien le poids de notre véhicule et chaque virage peut donner lieu à des manœuvres plus compliquées que prévues !

Pour aider à votre préparation, vous aurez quelques outils à disposition : jumelles, drones, sondeur de profondeur seront de la partie afin d’éviter le drame ! Cela vous permettra d’observer votre environnement, analyser les passages voire de détecter certaines zones de largage contenant du matériel ou des améliorations de véhicules !

Le jeu propose une carte ouverte ce qui fait qu’une fois votre mission accomplie vous pouvez continuer à parcourir le monde et à enchaîner les missions ce qui est plutôt plaisant car les menus ne sont pas forcément dynamiques et instinctifs. Dans votre QG, vous aurez la possibilité de customiser votre garage en achetant vos camions, du matériel ainsi qu’en faisant appel à différents spécialistes pour vous aider sur le terrain.

Le jeu n’est malheureusement pas avare en bugs plus ou moins bloquants. Pour commencer par le plus embêtant, je me suis retrouvé plusieurs fois bloqué dans le décor. Également, il est arrivé que ne puisse pas valider une mission, la touche X étant utilisée pour la gestion du frein à main. Obligé de redémarrer le jeu pour pouvoir avancer … J’imagine que ces soucis seront réglés dans des futurs patchs. Les menus sont également un peu lents et pas tout à fait clairs et lisibles.

Conclusion

En tant que tel, le jeu a un côté « reviens-y » pour faire quelques missions de temps en temps. Cependant, sur PS4, la technique et les bugs rencontrés rendent l’expérience beaucoup moins agréable et risque de vous frustrer. Si techniquement le jeu n’est pas parfait sur PS4, je pense que sur les autres supports le niveau doit être plus élevé et le jeu plus agréable à l’œil !

Je conseillerais donc ce jeu aux habitués de la série ainsi qu’à ceux qui peuvent passer outre les défauts techniques pour quand même trouver du plaisir !