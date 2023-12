Lorsque nous vous avions présenté la gamme des Tiny Epic au travers des versions Dinosaurs, Pirates et Tactics, nous n’avions pas hésité à utiliser les termes « de grands jeux dans des petites boîtes ». Depuis, la gamme s’est encore agrandie et nous avons récemment pu nous plonger dans les versions Dungeons et Vikings. Bonne nouvelle, notre avis d’hier est encore plus vrai aujourd’hui !

C’est donc dans deux univers très connus (et très appréciés) des joueurs que la gamme Tiny Epic nous plonge aujourd’hui. Dans la première, nous empoignons notre hache pour arpenter les fjords glacés et dans la seconde, nous troquons notre hache contre une épée pour explorer les sombres recoins de quelques donjons malfamés…

Tiny Epic Vikings

Dans Tiny Epic Vikings, vous allez prendre la tête d’un clan de vikings au travers de trois ères. A chacune d’elle, vous effectuerez une draft de cartes avec vos adversaires pour vous répartir les jarls avec lesquels vous prendrez la mer à bord de vos fiers drakkars, avec lesquels vous installerez des colonies dans les terres gelées et avec lesquels, bien sûr, vous mènerez le combat face aux autres clans.

Principalement, il s’agira de disputer les îles nordiques à vos voisins ou à provoquer des combats pour glaner différentes runes. Celles-ci feront monter la fureur des trois dieux qui vous observeront depuis le Valhalla et c’est une excellente chose car les runes d’un dieu en colère valent bien plus que celles d’un dieu apaisé !

Dans Tiny Epic Vikings, vous ferez donc très exactement ce que vous êtes venus chercher dans un jeu de vikings, c’est-à-dire bâtir une flotte, recruter des colons, piller des îles et aussi combattre férocement. Le thème de ce Tiny Epic est parfaitement respecté et la mécanique qui est venue s’y greffer est à la hauteur de ce que les autres boîtes de la gamme ont pu proposer : une vraie mécanique de jeu qui allie plaisir et efficacité.

Le petit point matériel : c’est une constante dans les boîtes de la gamme Tiny Epic : la qualité (et la quantité) du matériel dépasse de loin les attentes que l’on pouvait avoir au vu de la petitesse de la boîte. Avec Tiny Epic Vikings, c’est une nouvelle fois le cas. La boîte déborde de matériel mais surtout, un soin très particulier a été apporté à celui-ci. Des meeples vikings aux meeples drakkars en passant par les illustrations des cartes ou par celles du plateau des îles nordiques, tout est absolument magnifique !

Tiny Epic Dungeons

Avec un bon vieux dungeon crawler à l’ancienne, la gamme Tiny Epic se frotte à un autre grand classique des jeux de société. Et il va sans dire qu’elle le fait avec le même succès que sur ses précédents titres. Ici les joueurs incarneront les héros que l’on retrouve généralement dans ce type de jeu (un guerrier nain, une sorcière elfe, un barbare demi-orque, etc.) et c’est de façon coopérative qu’ils partiront à l’assaut d’un sombre donjon et du mal qui y règne.

Concrètement, dans la première partie du jeu, les joueurs exploreront les différentes pièces du donjon en tentant d’y éviter les pièges, d’y glaner de précieux butins et bien sûr en y combattant des hordes de gobelins, ogres, squelettes et autres minotaures. Le tout en prenant bien garde à ce que la torche qui éclaire ces ténèbres ne s’éteigne pas…

Ensuite, dans ce que l’on appellera l’acte II, les joueurs se confronteront à l’engeance du mal, le boss qui a établi ses quartiers dans ces bas-fonds. Six ennemis finaux seront disponibles et vous n’en jouerez qu’un (pris au hasard) à chaque partie. De quoi renouveler le plaisir du jeu car qui sait ce qui se cache derrière la porte du repaire ? Une gorgone ? Un dragon ? A moins que ces grognements ne soient ceux du Roi Gobelin…

Ce Tiny Epic Dungeons propose donc une vraie expérience coopérative dans un donjon bien plus grand et bien plus vaste que ce que sa boîte laissait supposer. Bien que classiques, les mécaniques fonctionnent à merveille et c’est un Tiny Epic que l’on prend toujours un réel plaisir à ressortir.

Le petit point matériel : Comme pour le Tiny Epic Vikings, le matériel de ce Tiny Epic Dungeons nous a vraiment bluffés. Et peut-être même plus encore car oui, en bon jeu d’exploration de donjon, cet opus propose des figurines (huit, une par héros) ! Les ennemis seront quant à eux représentés par des meeples très joliment travaillés et l’exploration du donjon se fera par l’intermédiaire de cartes aux illustrations pour le moins variées.

En conclusion

C’est une nouvelle fois un carton plein pour les nouveaux opus de la gamme Tiny Epic. Fidèles à la marque de fabrique qui a fait le succès de la gamme (« de grands jeux dans des petites boîtes »), ceux-ci séduiront les joueurs qui cherchent de vrais jeux mais dans des formats réduits (et donc à aussi à des prix attractifs). Bref, c’est un nouveau coup de cœur de la rédaction tant en ce qui concerne les thèmes proposés qu’au niveau de matériel fourni !

Tiny Epic Vikings et Tiny Epic Dungeons, des jeux de Scott Alves, édités par Gamelyn Games pour la version originale et par Pixie Games pour la version française.

