Nanterre avant l’orage de Feurat Alani et Ulysse Gry

Le 27 juin 2023, le jeune Nahel est tué par un policier suite à un refus d’obtempérer. Sa cité, le quartier Pablo-Picasso de Nanterre, va alors s’enflammer et des émeutes vont avoir lieu. Si ce drame sert de point de départ à l’histoire, il n’en est pas la trame narrative principale. Les auteurs ont en effet la volonté de raconter l’histoire de la cité Pablo-Picasso et de ses habitants.

Feurat Alani est un reporter de guerre d’origine irakienne qui a grandit dans cette cité de Nanterre. Sa mère y résidant encore, c’est aussi un bout de sa vie qu’il va raconter. Cachée par les grandes tours de la Défense et avec vue sur la Tour Eiffel, la cité Pablo-Picasso est un OVNI. Entourées de verdure, les tours sont en forme de nuage, les fenêtres également et un immense serpent parcourt les jardins de la cité. Mais, au fil du temps, enfermés entre les richesses qui les entourent, les habitants se sentent abandonnés et les trafics augmentent. La BD raconte très bien la construction et l’évolution de la cité. Du village aux tours, de l’espoir aux émeutes, la parole est donnée aux habitants et le lecteur va en découvrir une dizaine : des sans domicile fixes, des anciens, des jeunes qui travaillent dans des associations, … Tous aiment leur cité et veulent la voir s’apaiser mais luttent contre des ennemis puissants : le manque de proximité avec les forces de l’ordre, le chômage, la drogue, …

Le style graphique d’Ulysse Gry colle parfaitement avec le côté très urbain et sous tension du récit. Le dessinateur se révèle imaginatif en jouant beaucoup avec le design des tours et également avec le gigantesque serpent.

J’ai énormément apprécié cette lecture. Ayant vécu et travaillé pas trop loin de la cité Pablo-Picasso, je fais partie des gens qui n’ont jamais vu ces tours . J’ai trouvé l’approche « historique » très a propos et très humaine. Une lecture à la fois très proche de l’actualité mais aussi intemporelle.

Merci aux éditions Steinkis pour l’envoi du livre !

Fiche récap