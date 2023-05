Embarquement immédiat pour la résidence Palisades Park, qui nous donnes des saveurs d’été. Publiée aux éditions Hugo, je les remercient pour cet envoi!

Quelques mots sur Palisades Park:

Bienvenue à Palisades Park, une résidence fraîchement sortie de terre sous le soleil de Californie. Entre voisins, la cohabitation n’est jamais de tout repos. Au milieu d’histoires d’amour naissantes et de nouvelels amitiés, des mystères se trament.

Plongez au coeur du quotidien mouvementé de Palisades Park, tentez d’en résoudre les intrigues et vibrez pour les romances qui s’y nouent.

Yellow Flag

Dans ce premier volume, nous retrouvons Li, une masseusse professionnelle fraîchement débarquée à Santa Monica et Matthew, un sauveteur natif de la baie! Alors que ceux-ci se tolère au sein de la résidence, ils décident de s’aider mutuellement pour améliorer leurs profils respectifs sur une application de rencontre… Ce n’était pas sans compter sur le développement d’une proximité entre les deux voisins…

Mon avis sur la lecture:

C’est une mise en bouche très intéressante. On découvre les personnages, l’environnement, l’intrigue est un peu longue à démarrer mais ça vient tout de même rapidement se mettre en place par la suite!

C’est une lecture très fluide, je ne peux certainement pas dire le contraire: ça se lit très rapidement et sans aucune difficulté. C’est un roman vraiment posé.

Je trouve dommage que les personnages manquent un peu de profondeur. J’ai le sentiment que j’aurais pu m’y attacher davantage si ceux-ci avaient été un peu plus développés et rendu plus » concret « .

En somme, le premier couple de ce volume est tout mignon vraiment, ils ont tout pour plaire. Je ne dirais pas qu’il s’agit d’un coup de coeur, mais je ne vais pas pouvoir m’empêcher de dévorer le second volume!

Red Light

Dans ce second volume, on retrouve June, une jeune femme qui s’est tissé d’amitié avec sa voisine Li dans la résidence dès son installation. Jeune journaliste, celle-ci aspire à une grande carrière. Une opportunité en or se revèle toutefois compliquée: elle doit réaliser un reportage au sein de la caserne de pompiers de Derek. Derek, pompier, est affecté à la caserne de Santa Monica. Coureurs de jupons invéterés, arrivera-t-il à ne pas succomber au charme de June, sa voisine ?

Mon avis sur la lecture:

Ce second volume me plaît davantage. J’ai beaucoup ri, j’ai étais quelques fois peinée, mais c’est vraiment plein de good vibes, j’adore. C’est vraiment un livre qui transpire l’été, c’est vraiment idéal de lire ce livre posé sur la terasse avec un beau rayon de soleil!

J’ai trouvé nos deux personnages principaux beaucoup plus intéressants que dans le premier volume, je trouve que ces derniers sont plus développés, et sont plus travaillés dans le fond. De plus, ce petit aspect mystère qui est de plus en plus pesant est vraiment très intéressant: ça n’a vraiment pas le goût de ragôts ou de commérages, on a VRAIMENT envie de savoir!

J’aimais déjà beaucoup le précédent volume, mais celui-ci est aussi qualitatif voire plus que le premier!

Blue Shield

Dans le troisième volume, les résidents sont parfaitement installés à Palisades Park depuis un moment, les amitiés se sont formés, quelques couples également! Toutefois, un mystère plane toujours: qui est le mystérieux habitant? Qui est le responsable des nombreuses dégradations? Travis, un officier de police réside à Palisades Park est demeure déterminé à mettre la main sur ce malfaiteur. Ava, la voisine de Travis est persuadée que Travis est son âme soeur et attends que les astres soient parfaitement alignés pour tenter sa chance.

Jeune femme haute en couleur, sera-t-elle charmer le sombre Travis, qui cache bien des choses derrières la porte de son appartement…

Mon avis sur la lecture:

Clap de fin sur la trilogie, ce dernier tome vient ternir la saga… Autant j’ai énormément aimé le second, autant j’ai trouvé ce troisième volume un peu longuet, et certains évènements s’éternisent pour des raisons totalement obscures.

J’ai beaucoup aimé le personnage de Travis. Ce jeune home mystérieux à la personnalité relativement lunatique. C’est un volume bien grumpy x sunshine. J’aime beaucoup cette trope, mais ça n’a pas vraiment fonctionné pour moi cette fois-ci!

Ça n’enlève pas que j’ai quand même passé un bon moment à Palisades Park, je suis même un peu triste de ne pas avoir de volume supplémentaire! J’ai adoré le concept de la résidence et du mysère qu’il y règne!

Globalement, la saga Palisades Park est parfaite pour l’été, on y retrouve vraiment une ambiance LA, soleil, plages, etc… Dans l’ensemble j’ai vraiment adoré me plonger dans cette trilogie: tout ce qui nous permet d’avoir une romance d’été est réuni et j’apprécie fortement la plume de Maloria. De plus, le dual POV ajoute de la profondeur et permet vraiment d’instauré un rythme au cours des chapitres, j’ai beaucoup aimé!