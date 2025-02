Dante Russo est l’incarnation de l’homme d’affaire impitoyable. Homme influent, calculateur et redoutablement intelligent, il contrôle sa vie d’une main de fer et ne laisse personne le manipuler. Pourtant, lorsque Vivian Lau , héritière d’une famille puissante et respectée, entre dans son univers, il se retrouve pris au piège d’un mariage arrangé. D’un autre côté, Vivian, est une femme forte et déterminée, mais qui a toujours grandi sous la pression des attentes de sa famille. Contrairement à Dante, elle ne souhaite pas être un pion dans les affaires de son père, mais pour préserver l’honneur familial, elle accepte ce mariage arrangé… du moins en apparence.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy