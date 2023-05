Les éditions Harlequin vous proposent de vivre une vie royale à l’américaine avec la nouvelle sortie de KI Lynn.

Résumé du livre.

Pourquoi respecter les règles ? Les briser est bien plus excitant…

Être l’héritier d’une famille aussi célèbre qu’adulée présente des avantages et des inconvénients. Avantage : Atticus est en passe de devenir l’homme le plus riche et le plus puissant des États-Unis. Inconvénient : s’il veut toucher son héritage, il doit avant tout se marier et fonder une famille. Mais se laisser dicter sa conduite n’a jamais été dans ses habitudes. Aussi Atticus a-t-il vite trouvé un moyen de changer les règles du jeu. Dix millions de dollars en échange d’un mariage et d’un héritier, voilà l’offre indécente qu’il a faite à Ophelia. Avantage n° 1 : cette serveuse fauchée ne correspond pas le moins du monde aux exigences de son père. Avantage n° 2 : il rêve de la revoir depuis la nuit torride qu’ils ont passée ensemble. Inconvénient : elle non plus n’a pas pour habitude d’obéir gentiment. De quoi corser la partie… ou la rendre encore plus exaltante.

Mon avis sur le livre.

Ok. On ne tient vraiment pas compte de la couverture du livre: détrompez-vous, ce livre est une vraie pépite.

Atticus doit se marier et avoir un héritier pour accéder à son riche héritage. Ophélia quant à elle vit une vie des plus classiques, elle ne roule pas sur l’or et entend bien rester discrète.

Dès le début, j’ai eu très peur de tomber dans le cliché au vue du schéma assez classique qui se dessinait entre nos deux protagonistes, pourtant j’ai été très surprise et ce livre n’est absolument pas dans le cliché, c’est rafraîchissant. Et clairement, si la trope » mariage de convenance » vous plaît, n’hésitez pas plus longtemps et foncez découvrir ce petit bijou!

La plume de l’autrice est d’une fluidité, chaque chapitre est bien construit, si ce n’est que quelques longueurs qui auraient sûrement pu être évitées.

J’ose clairement croire à des prochains volumes sur les frères de Atticus, et je les dévorais avec grand plaisir.