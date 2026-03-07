Avec Ellie qui a un peu plus d’un an et qui a commencé la crèche il y a quelques mois, toute la famille (re)découvre les joies d’être malade toute l’année. Les parents qui sont passés par là connaissent bien la situation : à peine un rhume terminé qu’un autre commence, avec en bonus quelques nuits un peu plus courtes et des nez qui coulent à répétition.

Dans notre cas, l’automne et l’hiver ont été assez sportifs. Entre les petits virus ramenés de la crèche et les coups de fatigue qui vont avec, on s’est vite rendu compte qu’on avait régulièrement besoin de produits du quotidien : sérum physiologique, vitamines, petits soins pour bébé… Rien de très grave, mais suffisamment fréquent pour multiplier les passages à la pharmacie.

Et c’est justement là qu’on a commencé à regarder du côté des pharmacies et parapharmacies en ligne.

Une solution pratique quand les journées sont déjà bien remplies

Quand on travaille et qu’on gère un jeune enfant, les journées passent déjà très vite. Trouver le moment pour passer à la pharmacie n’est pas toujours évident, surtout quand le besoin arrive un peu à l’improviste.

C’est ce qui nous est arrivé plusieurs fois ces derniers mois. Le fameux moment où l’on se rend compte qu’il ne reste presque plus de sérum physiologique ou que le flacon de vitamines arrive à la fin… généralement en soirée ou le week-end.

Commander certains produits en ligne permet justement d’éviter ces petites courses de dernière minute. En quelques minutes, on peut retrouver les références que l’on utilise habituellement et passer commande tranquillement depuis chez soi.

Dans notre cas, cela concerne surtout des produits assez simples : vitamines pour soutenir l’organisme pendant l’hiver, soins pour bébé ou encore quelques produits de parapharmacie que l’on rachète régulièrement.

Un catalogue large et des choix plus faciles

Un autre point appréciable avec les pharmacies en ligne, c’est le choix disponible. Il est souvent plus large que dans une pharmacie classique, notamment pour tout ce qui concerne la parapharmacie.

On peut prendre le temps de comparer différentes marques, lire les compositions ou consulter les avis avant de choisir. Certaines plateformes proposent d’ailleurs plusieurs milliers de références. C’est par exemple le cas de la parapharmacie en ligne LaSante.net, qui regroupe un large catalogue de produits allant des compléments alimentaires aux soins dermatologiques, en passant par les produits d’hygiène et ceux dédiés aux bébés.

Bien sûr, cela ne remplace pas le rôle essentiel du pharmacien, notamment pour les conseils personnalisés ou les médicaments délivrés sur ordonnance. Mais pour des produits du quotidien que l’on connaît déjà, la commande en ligne peut être une solution très pratique.

Au final, on ne parle pas forcément de remplacer complètement la pharmacie du quartier. Mais dans certaines situations – notamment quand les virus de la crèche s’invitent régulièrement à la maison – pouvoir commander rapidement quelques produits sans bouger de chez soi peut clairement simplifier le quotidien.