Avec Recollection, Nintendo nous offre l’occasion de (re)découvrir l’aventure Another Code sur Switch via un remastering total : des graphismes tout neufs et une expérience repensée dans des environnements entièrement explorables ! S’y ajoutent de nouvelles musiques, de nouveaux doublages et mêmes de nouvelles énigmes avec des indices optionnels pour que chacun puisse profiter du jeu sans rester bloqué.

Another Code : Recollection nous propose un retour dans les souvenirs d’Ashley Mizuki Robbins. Dans le premier opus, la jeune fille explore une île déserte à la recherche de son père disparu, découvre des secrets familiaux et voir resurgir des fantômes de son passé … Le second opus, « Another Code: R – Les portes de la mémoire », nous compte alors la suite de ce récit.

