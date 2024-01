On a les amis qu’on mérite. Cette phrase n’a absolument rien à voir avec le sujet du jour, mais je trouvais important de signaler l’importance de mes potes dans ma vie, qui sont bien souvent comme une extension de mon cerveau. Alors que j’allais claquer allègrement 20 balles pour acheter Into the Breach sur Switch, mon ami Maxime m’a gentiment rappelé que Netflix proposait désormais des jeux sur sa plateforme, et qu’il y avait de quoi s’occuper allègrement. Parmi ces titres, le tant désiré Into the Breach. Elle est pas belle la vie ? Tudum.

Je commence donc cette série de tests consacrés aux jeux disponibles sur Netflix avec ce jeu qui me fait de l’œil depuis un moment. Désolé, on n’est pas sur de l’info de première fraîcheur, puisque le titre est disponible depuis 2018 déjà. Créé par deux anciens de chez 2K Games, à qui on devait FTL : Faster Than Light (que je n’ai pas fait, mais qui semble être un petit bijou), le titre avait notamment été nominé dans aux Game Awards 2019 dans la catégorie « Meilleur Jeu Indépendant ». Rien que ça.

La guerre en 10 x 10

Into the Breach est un jeu de rôle tactique vous proposant de prendre le contrôle d’un escadron de trois unités, le temps d’une poignée de missions pour venir à bout de Vreks, des aliens bien décidés à dégommer tout le monde. L’originalité du titre réside dans plusieurs aspects. Le premier, c’est la taille des maps, très réduite, bien souvent de 10 cases sur 10, grosso modo. Un champ de bataille hyper restreint qui n’empêche pas de devoir mener une réflexion hyper poussée sur certains combats, bien au contraire. Chaque bataille propose de multiples enjeux en simultané : vaincre tous les Vreks, défendre ses unités, mais également protéger le Réseau, à savoir les habitations et infrastructures, qui vous confèrent votre énergie. Si cette énergie tombe à zéro, vous avez perdu.

Par chance, il est normal de perdre dans Into the Breach, qui pose le die & retry comme l’un de ses fondements. Une brèche temporelle s’ouvre alors, extirpant vos méchas de l’affrontement et permettant à l’un de vos lieutenants de revenir dans une nouvelle boucle temporelle, fort de l’expérience accumulée. De boucle en boucle, vous êtes donc plus fort et mieux armé : votre lieutenant principal a gagné en XP, mais vous aussi en tant que stratège.

Le jeu est évolutif et propose différents escadrons à débloquer via la réussite de Succès, renouvelant complètement l’intérêt à chaque fois tant les gameplays varient d’une unité à l’autre. Il est ensuite possible de sélectionner à la main ses unités pour créer le groupe ultime capable, avec vous, de dégommer ces pourritures d’envahisseurs.

En un mot comme en cent, Into the Breach est un excellent tactical, qui se prête extrêmement bien au jeu mobile. Les affrontements ne durent que quelques minutes, permettant de lancer une partie de temps en temps sans trop de difficulté. Simple, mais tout sauf simpliste, le jeu offre une profondeur insoupçonnée et une rejouabilité excellente. Que demander de plus ?

Cet article a été publié initialement juste ici, et est dupliqué avec l’accord de l’auteur (c’est moi coucou).