Sortis en 2016 et 2018 respectivement, le diptyque qui constitue ANIMA: Gate of Memories n’a pas laissé un souvenir impérissable aux amateurs de jeux d’action et de jeu de rôle. À l’aube d’un prochain jeu qui sent l’inspiration du jeu mobile chinois à plein nez (Song from the Abyss), le studio ANIMA Project a jugé bon de remastériser ses jeux précédents… alors qu’ils n’ont même pas 10 ans. Voyons ce qu’il en est.



Voilà une bien étrange licence qu’ANIMA. À la base, il s’agit d’un jeu de rôle sur table inspiré de cultures et mythologies asiatiques (Beyond Fantasy). Puis, c’est devenu un jeu de stratégie avec des miniatures (ANIMA Tactics). Puis un jeu de cartes (et deux extensions) à la Munchkin (L’Ombre d’Omega)… À s’éparpiller comme ça, il n’est donc pas étonnant que la franchise n’ait jamais réussi à trouver son public comparé à des mastodontes du genre comme Donjons & Dragons et L’Appel de Cthulhu. Ce même éparpillement est aussi visible dans le domaine des jeux vidéo. La première tentative était ANIMA: Ark of Sinners un jeu d’action en 2.5D sur… WiiWare. Puis le diptyque Gate of Memories, le cœur de cet article et bientôt Song from the Abyss qui semble surfer sur le succès des jeux MihoYo (Genshin Impact, Zenless Zone Zero…).

Dans Gate of Memories, vous incarnez la Porteuse de Calamité, une jeune femme froide et mystérieuse possédant un grand pouvoir en elle. Elle est accompagnée d’Ergo, un puissant démon scellé dans un livre. Les deux personnages sont liés entre eux par un pacte et travaillent comme inquisiteurs pour l’Église. Leur mission est de mettre un terme aux agissements d’une certaine Red Lady et récupérer un artefact précieux, le Byblos, mais l’entrée en scène d’un mystérieux personnage les propulseront dans la Tour d’Arcane (aucun lien de parenté avec League of Legends et sa série animée), objet de pèlerinage de multiples factions.

Capcom a appelé, il veut qu’on lui rende l’intrigue de son Resident Evil.

Le scénario ne casse donc pas trois pattes à un canard (ce qui est quand même un défaut dans un jeu de rôle/d’aventure). Le gameplay est sûrement meilleur ? Eh bien, pas vraiment. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que la franchise souffrait d’un problème d’identité ? On retrouve ce même problème dans le gameplay. Étant un Action RPG, il est évident que le jeu se concentre sur les phases de combat et qu’on se retrouvera donc souvent face à des légions d’ennemis qui sortent de nulle part. C’est toujours compliqué de décrire la façon dont se joue un jeu quand on n’a pas la manette en main, donc imaginez jouer à Devil May Cry… avec le système d’endurance d’un Dark Souls. Gardez aussi à l’esprit que les possibilités de combos sont nulles: projeter un monstre en l’air ne vous permet pas d’allonger votre combo ou d’essayer de nouvelles manœuvres. À quoi bon mettre des fonctionnalités si ce n’est pour ne pas les exécuter comme il faut ? Le jeu se permet même de commettre le même outrage que les classiques du genre en imposant… des phases de plateforme. Dans un jeu où la palette de mouvements des personnages n’est pas faite pour la plateforme. Pour ajouter du sel sur la plaie, le jeu a cette fâcheuse tendance de toujours déplacer les personnages vers la gauche même quand on ne touche pas au joystick. Ce sont ces petites choses qui rendent le jeu plus frustrant qu’amusant.

Qui dit jeu de rôle dit aussi exploration. Hélas, le monde de Gate of Memories est d’une pauvreté sans nom. Sorti 10 ans après le jeu de rôle sur table, est-ce que les développeurs n’avaient pas suffisamment de lore pour nous faire voyager ailleurs que dans des falaises et des plaines vides de vie ? Rares sont les PNJ qui pointent le bout de leur nez, laissant le joueur dans une isolation constante. Notre duo de héros ne s’en sort pas mieux puisqu’il n’est constitué que de deux clichés sur pattes avec la femme sans émotions et la plus grande menace du monde transformée en bouffon qui se retrouvent plus ou moins contraints de travailler ensemble. La dynamique de ces personnages est donc sans surprise pour quiconque aurait vu un buddy movie au moins une fois dans sa vie.

Un peu de couleur dans ce jeu de fantasy.

The Nameless Chronicles est moins une suite qu’il n’est un spin-off puisque l’histoire se déroule en parallèle à celle de Gate of Memories. Cette fois, vous contrôlez Sans-Nom, le mystérieux personnage apparaissant dans le prologue du jeu précédent et son périple au sein d’Arcane. Comme dit plus haut, il s’agit plus d’une extension au jeu de base que d’une vraie suite, même si elle bénéficie d’une certaine amélioration: on se déplace beaucoup plus vite. Sauf que les défauts de Gate of Memories sont toujours présents voir doublés ici. Sans-Nom étant supposément plus fort que la Porteuse de Calamité, les développeurs se sont dits que ce serait une bonne idée de transformer tous les monstres en éponge à dégâts et de mettre un (mini) boss toutes les cinq minutes. Et comme on n’a pas beaucoup de ki (l’équivalent de l’endurance dans le jeu), ça veut dire que les combats s’éternisent ou qu’on se fait écraser en deux-temps trois mouvements. Résultat: les combats se transforment en spam de projectiles plus risibles encore que lorsque cela arrive dans un jeu de combat et on prie qu’on a suffisamment de mana pour tuer tous les monstres. Notre personnage possède bien une capacité qui permet de briser la garde des créatures, mais elle ne sert quasiment jamais à rien.

Graphiquement, c’est correct. Les personnages ont l’air de sortir des illustrations de Wen Yu Li, l’illustrateur historique de la licence et le toon-shading appliqué aux modèles est plus soigné que certains des gros titres qui utilisent la même méthode. Malheureusement, le jeu manque souvent de couleur, ce qui ne rend pas justice à la direction artistique d’ANIMA. Pour ce qui est du sound design, il est à l’image des jeux: hasardeux. Les effets sonores sont génériques au possible et la bande-originale, principalement ambiante, a l’air de sortir d’une playlist YouTube. C’est plutôt étrange étant donné que l’un des compositeurs, Anastasia Devana, a travaillé sur de gros projets comme la série Supernatural et un autre a joué dans un petit groupe de métal espagnol, Mentat. Voulant probablement toucher un public plus large, les dialogues ont été enregistrés en anglais et la qualité est plutôt médiocre (et quand je parle de qualité, ça va parfois jusqu’au micro). Si certains des acteurs ayant participé à l’aventure sont des professionnels du métier, Gate of Memories est le seul projet du reste du cast.

Combien d’erreurs de game design pourrez-vous trouver sur cette image ?

Ces deux jeux ANIMA: Gate of Memories reflètent parfaitement l’état de la franchise: hésitants, partis pris à moitié, sans réelle identité, ne reste que la direction artistique qui a toujours était la valeur sûre de cette licence. Ce serait bien si les jeux étaient amusants en plus. Peut-être une prochaine fois.

ANIMA: Gate of Memories I&II Remaster est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam et Epic Games Store. Il sortira prochainement sur Nintendo Switch 2. ANIMA: Gate of Memories est disponible sur Playstation 4, Nintendo Switch et Steam. ANIMA: Gate of Memories – The Nameless Chronicles est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam.