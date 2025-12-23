On ne présente plus 6 qui prend !, ce jeu de cartes culte imaginé par Wolfgang Kramer, capable de faire rire autant qu’il peut faire grincer des dents. Avec cette nouvelle édition en boîte cartonnée biseautée, l’éditeur Gigamic remet en avant un incontournable des jeux familiaux malins, accessibles et terriblement piégeux. L’occasion était trop belle de replonger dedans pour vérifier si la magie opère toujours… et spoiler : oui, complètement.

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com : tout sur les jeux de société

Des règles ultra simples, des coups toujours cruels

Le principe de 6 qui prend ! est d’une efficacité redoutable. Chaque joueur choisit une carte en secret, on révèle tout simultanément, et chacune vient se placer dans la rangée la plus proche… du moins, en valeur. Facile à expliquer en deux minutes, mais diablement subtil dans l’exécution. Car dès qu’une sixième carte rejoint une ligne, son propriétaire ramasse toute la rangée et encaisse les fameuses têtes de bœuf, synonymes de points négatifs.

C’est là que le génie du jeu s’exprime : on anticipe, on calcule, on tente de piéger l’adversaire… mais on n’est jamais totalement à l’abri d’un retournement cruel. Et c’est précisément ce mélange de calcul et de chaos maîtrisé qui rend chaque partie aussi nerveuse que jubilatoire. On pense avoir tout prévu, puis une carte surgit, et tout s’effondre. Fous rires garantis.

Une édition sobre, pratique… et toujours aussi efficace

Cette nouvelle version abandonne le métal pour revenir à une boîte cartonnée en biseau, plus classique, mais aussi plus légère et plus facile à ranger dans une ludothèque. Le format est compact, solide, bien pensé pour les déplacements, et l’intérieur remplit parfaitement son rôle : on ouvre, on distribue, on joue. Pas de superflu.

Côté sensations de jeu, rien ne change — et c’est une excellente chose. 6 qui prend ! reste ce jeu capable de réunir tout le monde autour de la table, des joueurs occasionnels aux plus stratèges. À deux, le hasard est plus présent, mais à partir de quatre joueurs, la tension monte très vite. À six ou huit, c’est parfois un joyeux chaos… parfaitement assumé.

Conclusion

6 qui prend ! dans cette nouvelle édition cartonnée ne réinvente rien, et c’est justement ce qui fait sa force. Toujours aussi simple à prendre en main, toujours aussi cruel dans ses retournements, il reste un monument du jeu de cartes moderne. Un jeu que l’on sort sans réfléchir, pour une partie rapide… qui finit souvent par s’enchaîner.