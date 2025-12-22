Si comme moi vous avez connu les bonnes vieilles bornes d’arcade qui engloutissaient toutes nos pièces, et par là tout notre argent de poche, alors vous allez forcément être intéressé par Neon Inferno !

En 2025, sortir un jeu d’arcade des années 90 vaut-il vraiment le coup ?

Bienvenue en 2055

Vous voilà dans les rues de New York City en 2055 dans un monde post apocalyptique où le crime a pris toute la place. C’est une sorte de Gotham City futuriste et steampunk.

Vous aurez le choix entre deux personnages, deux assassins, deux tueurs à gage chargés de nettoyer les rues baignées de néon à chaque coin de rue.

Attention les yeux !

Le jeu porte bien son nom avec son feu d’artifice visuel et sonore.

Dès le lancement, le jeu en met plein les yeux. L’écran se remplit de néons, d’explosions lumineuses et d’effets visuels bluffants.

Les épileptiques n’ont qu’à bien se tenir !

Au démarrage, on peut se sentir vite acculé par ce tsunami de lumières en tout genre mais après un petit temps d’adaptation, le tout est plutôt bien utilisé et lisible.

Un Gameplay survolté

Côté Gameplay, cet opus fait le choix du twin stick shooter, un stick pour se déplacer et un autre pour viser. C’est assez inhabituel et cela risque de décourager les novices, mais après un moment, on commence à s’y faire… et c’est terriblement efficace !

En plus de cela, Neon Inferno est en 2D « en profondeur ».

En effet, le jeu en 2D va se jouer sur 2 niveaux de profondeur. Notre héros va être attaqué par des assaillants sur le premier plan, mais également dans le second plan avec des tirs venant de criminels dans le décor.

Une fois lancé, le jeu est vraiment grisant : Tir, Esquive, Saut, et on recommence en faisant tout exploser ! C’est simple, bien rythmé et bien réalisé !

La difficulté est assez élevée (même en normal, c’est la galère !) et Neon Inferno est exigeant.

Si vous voulez réussir, il faut de la rigueur, car chaque erreur se paie cash ! Il y a un petit peu de frustration, mais quel shoot d’adrénaline quand on a enfin réussi son niveau !

Les Boss sont impressionnants et prennent une place entière dans le spectacle vidéoludique.

De légers couacs…

Il fallait s’y attendre puisqu’avec cet univers surchargé de couleurs et de lumières de manière constante, la Switch a parfois du mal à tout encaisser et se retrouve à avoir quelques ralentissements.

C’est aussi le cas lors des affrontements des gros boss et notamment sur la fin de Neon Inferno. Ma console a eu quelques petits ralentissements pour gérer tout ça !

En complément, certains temps de chargement m’ont semblé interminable… je me suis entendu vieillir tellement c’était long !

La musique accompagne très bien le jeu, mais sur la durée nos oreilles ont eu tendance à saturer totalement. Cette bande son tourne en boucle et manque un peu de variété.

Si l’on met de côté ces petits soucis de ralentissement, et après avoir passé la surprise de la surcharge visuelle, Neon Inferno nous propose un vrai bon jeu d’arcade.

Le parti pris du twin stick shooter est vraiment réussi et nous rappelle le bon vieux temps des bornes d’arcade à l’ancienne.

Personnellement j’ai été agréablement surpris par ce titre qui promet de belles heures de jeu (entre 10 et 15h) et ce même s’il est plutôt corsé en difficulté.

L’existence et la gestion des deux plans de jeu est parfaitement rythmée et offre de la diversité dans le gameplay. Bref, c’est une réelle belle surprise !

À bientôt pour de nouveaux tests

Jibé