Si vous lisez ces lignes, vous ne connaissez probablement pas la série SaGa : Bienvenue ! Si non : vous savez déjà que vous détestez et vous ne lisez pas ou vous avez déjà précommandé et vous ne lisez pas non plus.

Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase de testeur balancée dans un soupir résigné au détour d’un podcast ou d’une émission: « Ben… c’est un SaGa ». On est bien avancé pour savoir si on va dépenser une somme toujours croissante d’euros dans un titre à la réputation intimidante.

J’espère que cette critique va vous éviter de découvrir la réalité en vous prenant un mur. Ou vous persuader que c’est exactement le jeu dont vous aviez besoin dans une époque où les jeux vous semblent tous fades et stéréotypés.

Mais, avant d’entrer dans le vif du sujet : oui, c’est vraiment le titre complet. Un excellent moyen de se tromper de version en le cherchant sur Steam si vous loupez un mot. Faites attention. Vous pourriez par exemple tomber sur la version sans « international » sortie en 2022 qui n’inclut pas la traduction française. Les langues suivantes sont désormais disponibles: Allemand, Espagnol, Français et Italien. C’est le gros apport de la version internationale.

Pour un bref historique : Romancing SaGa, c’est d’abord un jRPG sorti en 1992 sur Super Famicom, puis un remake PS2 en 2005 nommé Minstrel Song, qui gagne une troisième dimension avec de nouveaux graphismes chibi et un ménestrel hautain qui sert d’encyclopédie cryptique.

La version “Remastered International” est un lifting HD de ce remake de 2005, avec quelques ajustements de gameplay, de contenus et des améliorations de qualité de vie à chercher au microscope.

Un jeu volontairement opaque (et fier de l’être)

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International n’est pas le jRPG archétypique.

Le jeu vous lâche dans un open world sans tutoriel, sans indication, sans marqueur de quête.

Huit héros qui ne sont pas de simples cosmétiques sont au menu. Chaque héros est un scénario à part entière. Chacun avec sa progression et ses variations.

Rien n’est expliqué.

C’est assumé.

Et ça surprend dès les premières minutes.

Le Battle Rank : votre meilleur ennemi

Le cœur du jeu, c’est le Battle Rank (ou BR), une mécanique invisible qui augmente à mesure que vous combattez ou terminez des quêtes.

Le problème ?

Vous n’avez aucun moyen de savoir où vous en êtes.

Le BR modifie les ennemis, débloque ou ferme des quêtes, avance des événements et peut ruiner une partie si vous explorez « trop ».

Conseil vital : ne farmez jamais.

Le jeu fonctionne comme un FFVIII survitaminé : si vous cherchez à grinder, vous suicidez votre partie. Évitez le combat autant que possible.

Des systèmes complexes, parfois brillants, parfois absurdes

La seule concession au classicisme : des combats en tour par tour dans une instance séparée de l’open world.

Sinon : Pas d’XP. Pas de niveaux.

Les compétences se débloquent en plein combat via le système de spark, totalement aléatoire.

Les écoles de magie sont nombreuses, mais seules trois ou quatre sont vraiment pertinentes. Lumière, Eau, Mystique. Vous venez d’économiser au moins trois runs. De rien. Les développeurs ont jeté leurs idées sur le mur. Ils ont regardé ce qui collait. Et ils ont tout gardé. Même les trucs qui n’avaient pas volé jusqu’au mur.

Un exemple de complexité hardcore obscure : la santé.

Les personnages ont des HP pour le combat. Normal. Mais en plus, ils ont des LP : leurs points de vie « réels » Non, ce n’est pas expliqué clairement.

Perdez trop de LP et c’est la mort permanente. Non, ce n’est pas expliqué clairement.

Même pour les héros. Même au pire moment.

Sans toujours bien comprendre ce qui vous fait perdre des LP. Parce que ce n’est pas expliqué.

C’est un RPG qui vous apprend ses règles en vous punissant. Learning by grand coups de poing dans la face. J’ai personnellement l’ habitude. Mais ça peut être difficile à supporter pour les chouquettes en sucre.

Un scénario patchwork

L’histoire avance par fragments. L’écriture expéditive renforce ce sentiment de jeu à speed runner.

Certaines quêtes secondaires sont mémorables, d’autres inutiles, beaucoup dépendent de votre BR et de votre héros de départ.

Ce n’est pas une narration classique : c’est une mosaïque qui fonctionne surtout si vous aimez les puzzles narratifs.

Une saveur PS2 conservée

Le remaster lisse les modèles initiaux et améliore légèrement les textures et portraits.

Le style chibi low-poly ne plaira pas à tout le monde, mais il a son charme. De mon côté je trouve que ça a très bien vieilli.

Les menus restent chargés et datés, mais malgré les mille sous-systèmes, ils s’en sortent étonnamment bien.

Côté principales améliorations de Gameplay :

temps qui passe plus lentement (pour éviter que le BR ne vous ferme trop de portes, trop vite),

meilleure fluidité pendant les combats et déplacements (accélération),

options de déplacement modernisées (la carte indispensable),

du contenu supplémentaire (boss optionnels),

des nouveaux persos à recruter (dont la jeune fille qui illustre ce passage en capture).

Bref : on est pas loin du jeu PS2 remis sous un cellophane tout neuf.

Verdict

Un titre culte, rénové mais toujours aussi abrupt et un choc pour ceux habitués aux jRPG traditionnels. Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International est un jeu hardcore, cryptique, imprévisible, bourré d’idées géniales et de choix discutables. C’est un jRPG qui casse les codes, impose sa logique (ou ses non-sens), et offre des runs totalement différentes selon les joueurs.

Ce n’est absolument pas un jeu pour tout le monde.

Vous aimez les RPG avec un fil narratif, des systèmes bien clairs, vous n’aimez pas perdre votre temps en cherchant la prochaine étape, en décortiquant les infos de tous les PNJ et encore moins refaire vos jeux : fuyez.

Vous aimez les mécaniques complexes, comprendre les systèmes en mode reverse engineering, les expériences ouvertes et les RPG qui ne vous tiennent jamais la main, refaire certains jeux en boucle pour les maîtriser vraiment : indispensable.

Je suis content de l’avoir fait. Je n’y retournerai pas. Que vous aimiez ou non le jeu, lui, il vous détestera toujours.