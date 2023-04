Directement inspiré du folklore japonais des Sept Mystères de Honjo, un recueil de conte horrifiques et de légendes urbaines datant de la période Edo relatant les évènements surnaturels ayant, d’après la légende, eu lieu dans la région rurale de Honjo au Japon, l’actuel quartier de Sumida à Tokyo, Paranormasight est disponible sur PC depuis le 8 mars dernier.

Produit et édité en propre par Square Enix, ce visual novel horrifique proposera aux joueurs adeptes de thrillers et d’histoires de fantômes de suivre les aventures d’un groupe de protagonistes impliqués dans une sombre historie de rituel sacrificiel.

Guidé par la narration d’un conteur bien mystérieux, nos héros, si on peut les désigner ainsi, auront pour objectif de se libérer de la malédiction qui les frappe, chacun d’entre eux étant affecté par une affliction directement inspirée des fameux Mystères de Honjo. A cette fin, les personnages cherchent à exécuter le Rituel de Résurrection, qui ne leur deviendra malheureusement accessible que s’ils parviennent à tuer suffisamment de personnes en utilisant les pouvoirs que leur confère leur malédiction.

Le chara design est léché et rappelle les ténors du genre

Sur le principe, Paranormasight se positionne donc comme un jeu à base de choix, à la manière d’un Dangaronpa, chacun vous entrainant dans une direction spécifique avec les conséquences associées. Dans les faits toutefois, on finit par identifier le gros fil rouge soigneusement attaché au poignet du joueur qui le tire dans une direction bien précise. On identifie ainsi assez rapidement les choix « clés » qui vous permettront d’atteindre l’une des différentes fins proposées par le jeu, en fonction du groupe de personnages que vous aurez choisi de soutenir.

L’utilisation de la malédiction n’est pas automatique : c’est le joueur qui décide de tuer, il FAUT cliquer

Cette tendance un peu directive est toutefois habilement masquée par l’ambiance proposée par le jeu. Si la patte graphique et le design des personnages de Gen Kobayashi (FFI et II ; The World Ends With You & NEO TWEWY, …) rappellera aux aficionados du genre d’autres titres orientés aventure/enquête comme la saga des Ace Attorney, c’est vraiment l’atmosphère étouffante des lieux visités, de cette surveillance constante du narrateur et plus simplement de l’obligation de devoir assassiner purement et simplement des gens qui vous entraînera dans cette enquête.

D’autant plus que vos protagonistes sont loin d’être immortels et certains scénarios vous demanderont même sciemment de les sacrifier pour pouvoir progresser. La mort dans Paranormasight n’est donc pas punitive, juste un peu désagréable par moments.

Le narrateur omniprésent sera à vos cotés tout au long de l’aventure, même dans la mort

Coté mécanique, le jeu se présente sous la forme d’un point and click relativement traditionnel. Chaque lieu correspond à une série de tableaux à travers lesquels il vous faudra cliquer pour fouiller ou interagir avec les éléments du décor et trouver des indices. Les éléments de l’enquête sont soigneusement rangés dans un dossier que vous pourrez consulter à tout moment durant le jeu. Si une des énigmes est un peu trop difficile ou si le joueur ne sait plus où aller, le jeu proposera de lui-même l’option « Think » pour vous donner un indice et permettre d’avancer.

Les personnages sont répartis entre plusieurs groupes entre lesquels vous pourrez librement naviguer afin de faire progresser l’histoire. Chacun d’entre eux possède une histoire et un background qui justifie sa présence au sein de l’aventure mais celle-ci ne se dévoilera qu’au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Encore une fois, tous les éléments seront soigneusement enregistrés dans un dossier dédié, contenant parfois même des informations utiles à l’avancée de l’enquête.

On se déplace de tableau en tableau en cliquant sur les lieux dont on apprend l’existence au fur et à mesure que les connaissances des personnages s’approfondissent

Point noir pour les moins anglophones des joueurs, le jeu ne propose pas de traduction en français et aucun patch ne semble être actuellement prévu. Aucun doublage également ne vient égayer les heures de lecture de texte ce qui est un peu dommage pour un titre proposé sur les dernières générations de console.

Paranormasight se boucle en une quinzaine d’heure de jeu en fonction de votre vitesse de lecture et propose six fins différentes. La durée de vie peut toutefois être étendue à 20 heures si vous succombez à vos pulsions de complétionniste hardcore et décidez de chercher tous les collectibles.

En conclusion, bien que verbeux, Paranormasight reste un visual novel distrayant à l’ambiance pesante et qui propose une histoire bien ficelée et des personnages attachants. Un titre à noter dans votre wish list si le visual novel est un genre qui ne vous effraie pas.