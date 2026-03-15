Me revoici à nouveau sur un test de Roguelite, et encore une fois fondé sur le principe d’une machine à sous, après avoir testé le très sympa CloverPit et l’original The Cascadier l’année dernière.

Slots & Daggers nous emmène sur une thématique de JDR à l’ancienne, façon Donjons & Dragons avec un visuel pixelisé qui fait mouche. Entre les armes, les sacs et pièces d’or, et les ennemis, on est clairement plongés dans la bonne époque. Le titre nous met directement devant une machine à sous à 3 rouleaux, également la base de chez base dans les jeux de casinos, avec des effets sonores dignes des machines électroniques classiques. Visuellement & côté bande son, ça me rappelle aussi énormément le bon vieux jouet vintage à code-barres des années 90, le Barcode Battler pour les connaisseurs.

À la manière d’un roguelite, évidemment, une nouvelle partie se déroule en démarrant de zéro, et on progresse sur une petite carte représentant un niveau avec un nombre d’adversaires défini à vaincre. Le but étant d’arriver à faire baisser les points de vie de l’ennemi à l’écran avant que ce soit lui qui vous élimine, et vous impose de repartir à zéro. Le jeu propose néanmoins des checkpoints avec un bonus de pièces d’or, pour pouvoir s’équiper et améliorer votre set de départ avant de repartir sur un niveau supérieur. Cela vous permet de ne pas recommencer à zéro même si ça n’est pas toujours conseillé, comme les ennemis conservent leur niveau de difficulté, et vous perdez votre historique de power-ups.

Chaque rouleau de la machine affichera des symboles que vous choisissez d’attribuer au départ. Pour faire simple, on vous proposera en début de partie de choisir quels symboles pourront sortir à chaque tour de rouleau, par exemple un symbole d’épée, de bouclier et de pièces d’or. Vous pouvez en choisir plusieurs, et même les remplacer pendant votre progression. Il faudra néanmoins faire attention de choisir des symboles pertinents, comprenant au moins une attaque, une défense, et un permettant de gagner des pièces, car votre progression sera forcément difficile sans ça. À chaque victoire, vous pourrez ensuite choisir d’améliorer vos symboles existants, permettant d’augmenter les dégâts, la défense, les pièces, et par la suite les attaques magiques, empoisonnées, voire des symboles encore plus spécifiques comme les x2, qui relancent les deux précédents rouleaux de la machine. Enfin de nouveaux symboles vous seront proposés à chaque avancée dans les niveaux du jeu, mais le seront de manière aléatoire à chaque run.

En plus de ça, vous pouvez également acheter des objets à utilisation limitée ou permanente, qui vont augmenter votre vie et défense maximum, vos différents types d’attaques, mais également la vitesse de rotation des rouleaux de la machine. Ceux à utilisation limitée vous donnent la possibilité de faire tourner un rouleau à la main dans une valeur précise de mouvement (+3/-3 maxi), ou de faire une attaque critique. On pourra aussi relancer deux fois chaque symbole sorti sur les rouleaux, et la plupart de ces actions vous couteront une quantité définie de piécettes, évidemment. Enfin, chaque attaque lancée par vous ou votre ennemi, fera vibrer l’écran et notamment fera rouler des dés à six faces, de manière à vous octroyer un bonus de pièces d’or si vous obtenez des triples.

Et ça n’est pas tout, car le jeu est plutôt généreux, puisqu’une défaite vous offrira des jetons de poker qui pourront être dépensés dans la boutique des modificateurs. Celle-ci vous permettra d’améliorer la machine à sous de manière durable, avec la possibilité d’ajouter deux rouleaux supplémentaires, mais aussi vos points de vie, vos chances de critiques, la puissance de vos attaques, votre résistance aux attaques physiques et magiques, et même le coût des objets à acheter. Une extra-life sera même à acquérir, vous sauvant in extremis d’une mort certaine.

Je n’ai pas encore parlé du gameplay en lui-même, qui est relativement simple, mais que j’ai apprécié. Sur l’écran central de la machine apparait l’ennemi actuel, avec en dessous de lui une barre de vie et une barre de boucliers pour la défense. À sa droite, vous trouverez deux informations, la puissance de sa prochaine attaque physique, et celle magique avec un multiplicateur. Si l’ennemi possède par exemple une attaque physique indiquée 3×5 et une attaque magique de 2×10, vous allez obligatoirement subir 15 dégâts physiques et 20 dégâts magiques lorsque ce sera son tour de vous attaquer. Les dégâts physiques étant absorbés en priorité par votre propre défense symbolisée par une barre de bouclier avant d’entamer votre barre de vie, tous les deux à droite de l’écran, et les magiques, eux, passeront outre vos boucliers et frapperont directement votre barre de vie. Il faudra donc être bien vigilant, car certains feront uniquement l’un ou l’autre des dégâts, et les magiques seront à craindre le plus évidemment. De votre côté, vous aurez sur le côté gauche un tapis de jeu où tomberont vos pièces d’or obtenues par la machine, puis viendra l’affichage de votre butin, puis les rouleaux de la machine. Enfin, une dernière ligne avec vos objets achetés pendant la partie que vous pourrez activer ou bénéficier selon l’usage. Sur le côté droit en bas de l’écran apparaitront les fameux 3 dés à six faces.

Votre objectif est déjà connu, chacun votre tour, vous attaquerez avec la priorité pour vous en début de combat. Les rouleaux de la machine commenceront à tourner, et vous devrez les arrêter un par un avec la barre d’espace, ou un clic de souris. L’intérêt du jeu est que vous avez une réelle capacité à influencer le symbole qui va tomber, en étant observateur, et surtout par la suite, avec les bonus qui permettent de ralentir la vitesse de rotation. Il faudra donc tenter d’aligner 3, 4, voire 5 symboles identiques pour effectuer une méga-attaque ou obtenir un énorme bonus de pièces d’or. Même sans ça, chaque symbole comptera pour votre tour, à vous alors de tenter d’atteindre des symboles qui vous conviennent le plus. Prenons un exemple, vous avez progressé dans le jeu, avez le maximum de rouleaux sur votre machine (soit 5) et vous obtenez deux masses d’armes, un éclair, un sac d’or, et un bouclier. La machine va donc valider chaque symbole, et dans ce cas de figure, faire deux attaques physiques, une attaque magique, puis vous donner un nombre de pièces d’or selon la valeur de votre sac d’or, et vous rendre une quantité définie de boucliers. L’ennemi va soit perdre de la vie, soit réduire son niveau de défense, et ce sera à son tour d’attaquer. Chaque tour passé augmentera les niveaux de dégâts de votre ennemi, cela va sans dire que la rapidité sera votre seul objectif, car à un moment ou un autre, votre mort sera inévitable. De plus, l’ennemi pourra aussi se soigner parfois ou charger une attaque puissante, mortelle. Si vous avez de la chance, avec une méga attaque obtenue rapidement, vous pourrez achever l’ennemi très rapidement et gagner un bonus de pièces d’or avant de passer au suivant.

Au total, la carte du jeu vous proposera 10 niveaux, avec une quantité définie d’ennemis à vaincre dans chacun d’entre eux. Une fois atteint le tout dernier boss, vous aurez en quelque sorte terminé l’histoire principale. À vous donc de repartir à zéro si vous le souhaitez, ou de tester le mode arène qui vous permet, lui, de faire des combats de manière illimitée avec un ennemi de plus en plus puissant et résistant.

Slots and Daggers est donc ultra-addictif, et même si la progression semble un peu difficile à un certain moment, un petit passage à la boutique permet de vous booster suffisamment pour ne jamais être bloquant. Sans compter le côté aléatoire des symboles qui peuvent aussi jouer très franchement en votre faveur ou, au contraire, vous faire one shot bien plus rapidement en étant mal équipé. Sa durée de vie est relativement correcte, je pense avoir mis une dizaine d’heures pour atteindre le dernier niveau, en améliorant au maximum les modificateurs du jeu, et il reste le mode arène pour continuer à se divertir par la suite. Si vous appréciez les roguelites pas prise de tête, avec une progression pas trop punitive, et les machines à sous ; ce jeu pourrait grandement vous plaire, surtout qu’il est proposé sur le store Steam à moins de 8€, il les vaut sans aucun doute !