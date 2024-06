Après un premier tour et test sur la version PC, il y a quelques semaines, consultable ici, je retourne dans ma chère Transylvanie pour repartir sur de nouvelles bases.

Avec une configuration déjà bien plus raisonnable, merci la PS5, j’ai pu prendre des heures supplémentaires pour appréhender au mieux le jeu. Dans ce test plus rapide que le premier, je ne vous referais pas une redite du test de la version PC, vous pouvez y jeter un œil, et retrouverez sans problème les mêmes bases sur cette version console. J’ai surtout voulu me rendre compte des possibilités plus poussé, et recommencer une nouvelle partie pour voir ce qui a changé depuis et approfondir certains points.

La chose rassurante, c’est que Stunlock Studios a pris le sujet au sérieux, et nous propose dès le lancement d’une nouvelle partie de vous lancer soit en local, soit sur les nombreux serveurs hébergés par d’autres joueurs, mais aussi leurs propres serveurs officiels. C’est plutôt rassurant pour ma part, j’avoue que je m’inquiétais un peu de ce point au vu de la difficulté à me retrouver connecté sur un serveur lambda, sur PC. Ici, les risques sont beaucoup moins grand, surtout en choisissant un serveur officiel, même si parcourir la liste des serveurs pour trouver un slot de libre n’est cependant pas toujours simple.

On prends les mêmes et on recommence

Dans V-Rising, il faut clairement apprendre à faire le deuil de vos heures de jeux précédentes et de vos builds de persos. Que vous ayez choisit de démarrer en local, ou en multi, vous repartez du début (avec les mêmes étapes redondantes/tutoriels). Vous me direz, sur n’importe quel jeu en ligne il faut bien commencer quelque part. Mais ici, la formule est poussée à son paroxysme, car les serveurs officiels sont reset tous les 6 mois, adieu vos heures de jeux, dans un jeu qui demande de s’impliquer beaucoup pour progresser, ça pourrait générer un effet inverse niveau addiction. A quoi bon farmer pendant des heures, construire son plus beau château, battre les boss, pour au final tout recommencer dans 6 mois ? J’avoue que cela me laisse assez perplexe.

Heureusement, V-Rising se joue très bien en local, en solo, sur votre propre serveur dédié auto généré par votre PS5. Vous pouvez d’ailleurs paramétrer un max d’options, comme la durée du jour et de la nuit, mais aussi la durée globable d’une journée (jour+nuit). C’est finalement cette solution qui semble la plus viable sur le long terme, même si vous allez du coup occulter toute la partie sociale du jeu, et encore il reste possible de laisser votre serveur en mode accessible à n’importe qui, ce qui pourrait vous faire voir de nouvelles têtes, s’ils jouent sur le même créneau que vous. Car oui, la PS5 une fois en veille, le serveur est évidement également éteint, donc encore une fois, les bonnes idées sont la, mais il reste quelques points assez particuliers.

Cela n’empêche pas de prendre du plaisir en jeu, mais vous voila au moins averti.

Un jeu tutoriel ?

Chose que je ne m’étais pas forcément rendu compte sur la version PC, faute à une progression freinée par le vol de mes ressources par les autres joueurs malgré le pve actif… le jeu continue en permanence de vous demander d’accomplir certaines taches pour pouvoir faire évoluer votre château, et votre équipement. Et quoi que vous puissiez faire, il n’y aura qu’un seul véritable moyen pour y parvenir, la traque des porteurs de Sang-V, ces boss situés à des endroits stratégiques de la carte. Vous pourrez en effet farmer pendant des heures les matériaux à portée de main, vous obtiendrez bien évidement un stock immense de chacun, mais point de salut, si vous n’avez pas débloquer l’amélioration suivante, vous ne pourrez plus faire grand chose. Cela rend finalement ma vision du jeu bien différente, on est véritablement plus dans hack’n’slash libre de nos mouvements et de nos explorations, mais on est vraiment plus dans un jeu sur rail, qui nous impose finalement une progression assez linéaire, et pour lequel le farming ne servira pas à grand chose. D’ailleurs il suffit de voir les limitations imposées par son niveau de jeu, qui ne permet pas de farmer toutes les types de roches disponibles, tant que notre force n’atteint pas un certain niveau. Mais pour faire monter sa force, il faut avoir du meilleur stuff, et le meilleur stuff, ça veut dire battre le boss de Sang-V connaissant la technologie adéquate. Aucun autre moyen de faire évoluer son perso, cela ne servira à rien non plus d’explorer plus en avant la carte du jeu, car au final chaque parcel du jeu, demande d’avoir un niveau spécifique, et même en tentant de faire du forcing pour aller voir ailleurs, on se retrouve vite submergé par les niveaux supérieurs des adversaires, et incapable de farmer quoi que ce soit…

Dans la même optique, la partie combat du jeu est aussi régulée par ce fait, les pouvoirs magiques s’acquièrent au compte gouttes, et de toute façon le nombre limité de pouvoirs attribuable à une touche restant assez réduit, on débloque plein de pouvoirs qui s’avèrent « inutile » hormis ceux que l’on choisit. Évidement à des niveaux bien plus poussées dans le jeu, on pourra continuer à les faire évoluer, mais également à l’aide de joyaux de sorts spécifiques qui les boostent, mais ça va demander énormément de temps avant de devenir un puissant mage vampire…

D’autres capacités vous seront aussi attribués, servant pour accélérer vos déplacements, ou changer la donne pendant un combat, ou en pvp, sont les transformations en différents animaux, comme un loup, un ours, un rat, ou une chauve souris plus tard dans le jeu. Les 3 premiers n’apportent pas énormément de différence, le loup est rapide, l’ours fort, et le rat discret, mais c’est surtout la chauve souris qui vous permettra de changer la vision du jeu, vous permettant d’accéder à des lieux inaccessibles jusqu’ici, voir de vous incruster dans un château d’un autre joueur qui a verrouillé… sa porte ! Vous bénéficierez également de la possibilité de convertir un ennemi en serviteur, et de l’installer dans votre château dans son propre cercueil, vous permettant de l’envoyer au combat, ou de protéger votre château de ses intrus. Il y clairement énormément de choses à faire dans V-Rising tant que l’on progresse, mais la progression reste en dent de scie, faute a des boss pas toujours équilibrés niveau difficulté, de l’un à l’autre, même dans des niveaux identiques.

V Rising_20240607234451

Plus on avance dans le jeu, et dans les zones reculées, plus les surprises et les défis sont nombreux, il sera par exemple pas rare de rencontre des personnages atypiques bien connus des joueurs d’autres jeux vidéos basé sur des vampires, mais aussi des pnj inoffensifs qui se transforme la nuit tombée en loup garou bien balaise. Les pnj d’ailleurs ne sont pas la que pour faire beau, et ils auront aussi beaucoup d’ingéniosité pour vous chasser de leur terre, comme protéger leur village avec des chapelets de gousse d’ail disséminés un peu partout, ou des gardes employant torches et autres armes explosives pour vous faire regretter de vous approcher de trop près. Sans parler de certaines terres du jeu, hantées par des créatures maléfiques et cauchemardesques, qui même vous, un vampire, vous fera hésiter à deux fois avant d’y pénétrer.

Petit aperçu d’un combat de boss

Un jeu dans l’air du temps techniquement parlant ?

Si vous avez lu mon test de la version PC, vous savez déjà que je n’ai pas testé dans les meilleures conditions, n’ayant pas un rig de combat, je me limitais à une faible résolution et à des graphismes en low/medium maxi. Sur PS5, plus de problème, le jeu tourne à fond des capacités de la console, et j’ai pu me rendre compte du rendu réel dans de bonnes conditions. Proposant des effets de lumières intéressants grâce à la gestion du jour et de la nuit dynamique, c’est surtout sur le style artistique que le jeu se démarque, apportant une bonne cohérence à l’ensemble. On peut zoomer sur son perso en jeu pour jouer d’un peu plus près, mais il n’y aura pas de véritable miracle de ce côté, le jeu s’en sort bien, et reste agréable à l’œil, mais reste en déca des productions actuelles comme Diablo IV si on peut se permettre la comparaison qui est bien plus détaillé. On lorgne plus du côté d’un jeu entre la gen PS3 et PS4, ce qui permet au moins d’avoir un jeu fluide en toute circonstance.

Toujours gouter deux fois pour être sûr

V-Rising m’aura intrigué suffisamment pour que je m’implique à deux reprises dans le titre. Finalement assez déroutant dans son genre, et malgré son gameplay plaisant, il me reste un arrière-gout final assez mitigé sur l’intérêt du titre. Réservé finalement peut être aux fans de MMO en manque de vampires, qui n’ont pas peur d’avoir des heures à perdre (véritablement du coup, vu que tout est effacé d’un coup de baguette magique sur certains serveurs). L’ensemble hack’n’slash, farming et construction fonctionne plutôt bien, mais reste étonnamment linéaire à cause d’une progression qui ne sort jamais de son rail. Au final, la où l’on penserait avoir de la liberté, en multijoueur, le risque et de retrouver nos collègues vampires avec tous les mêmes châteaux à niveaux équivalent, et seul l’imagination architecturale permettra de se démarquer un peu l’un de l’autre. Il est du coup assez difficile à recommander à une catégorie de joueurs précis, tellement le risque d’abandon peut sembler être fort après quelques heures de jeux. Il manquera peut être à V-Rising un mode démo capé au niveau 20 ou 30, pour permettre à tout à chacun de se rendre compte si le jeu est fait pour nous ou non. En tout cas, cela sera à vos risques et périls.