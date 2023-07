Ghost Trick est le remake d’un jeu DS. Il est disponible sur PS4, XBox One, Switch et PC et est édité par Capcom. Le jeu a été imaginé par le créateur de la série des Ace Attorney.

Un début mystérieux

Vous commencez le jeu en découvrant que vous êtes … mort. Vous incarnez un fantôme qui a soif de réponse. Qui suis-je ? Comment suis-je mort ?

Dans un mélange bien dosé entre des phases de Visual Novel et d’énigmes, vous allez parcourir un scénario plein de rebondissements et de personnages avec un caractère bien marqué !

D’un point de vue technique, le remaster est très propre. Les personnages et animations sont beaux, la jouabilité est bonne (même si sûrement plus adaptée à un usage tactile / portable) et la bande-son est vraiment chouette. Et le jeu est disponible en français !

Le pouvoir des morts

Fort heureusement, vous n’êtes pas un fantôme ordinaire. Vous êtes en possession du pouvoir des morts. Il vous permet de switcher entre le monde fantomatique et le monde normal pour vous déplacer entre les objets et en utiliser certains.

Vous allez naviguer entre différentes scènes tout au long du jeu où vous allez devoir résoudre des énigmes pour aider vos alliés de circonstance ou tout simplement pour les empêcher de… mourir !

Notre héros a en effet le pouvoir de revenir 4 minutes avant la mort d’une personne pour tenter de lui sauver la vie. L’occasion pour le jeu de nous mettre un peu la pression et nous faire chercher la solution le plus vite possible. Seul hic, les énigmes ont un ordre de résolution bien précis. Si vous ratez le timing, pas grave remontez dans le temps et réessayez !

Le jeu n’est en soi pas très difficile, mais ces petits passages vous feront réfléchir !

Conclusion

Ghost Trick est une excellente découverte ! N’ayant pas fait la version DS, je suis très heureux d’avoir l’occasion d’y jouer et de parcourir cet univers. Cette aventure de 10/15 heures mérite le coup d’œil et votre temps !

Pour les fans de platine, il n’est pas très dur à obtenir.