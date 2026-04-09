Frankenwood

Auteurs Darko Magan

Igor Kordey Nombre de pages 112 Date de parution 03/04/2026 Editeur Dupuis Prix 23€ Acheter Amazon

Résumé

Los Angeles, 1963. Un détective privé qui ressemble comme deux gouttes d’eau au légendaire Humphrey Bogart se voit confier par un sosie parfait de Marilyn Monroe l’enquête la plus insolite de sa carrière : enquêter sur la mort mystérieuse d’un certain George Reeves, autrefois l’interprète de Superman à la télévision. La piste du crime le conduit vers un étrange établissement baptisé « The Castle » qui réanime les acteurs défunts à la demande de mystérieux commanditaires.



Qui tire les ficelles de cette improbable histoire ? La machine à rêver californienne aurait-elle trouvé le moyen d’exploiter les vedettes longtemps après leur mort ?



Un polar décalé, cocasse et caustique qui plonge dans les coulisses de la machine hollywoodienne.

Ce que j’en pense

A Los Angeles, en 1963, un privé reçoit la visite d’une femme pour mener une enquête sur la mort de George Reeves, l’acteur interprétant Superman dans la série TV. Et dès les premières quelque chose de bizarre se produit. La femme ressemble comme deux gouttes d’eau à Marilyn Monroe et le détective à Humphrey Bogart (bon, je l’avais pas reconnu directement).

Frankenwood va ainsi plonger le lecteur dans une enquête qui va se mêler au mythe hollywoodien et multiplier les références (affiches de film, acteurs, personnages, …) qui feront plaisir aux amateurs. Mais au-delà de son enquête principale, Frankenwood va déployer un monde aux règles un peu étranges pour ce qui commençait comme un polar classique : les acteurs sont ramenés à la vie lorsqu’ils meurent. Et c’est l’un des propos majeurs de cette BD : comment l’industrie exploite ses stars, même après leur mort. Et dans une période où l’IA commence à devenir omniprésente (et notamment dans le monde artistique), c’est un propos qui me semble plutôt intéressant !

Frankenwood se veut aussi comme une parodie, les situations s’enchaînent très vite et j’ai parfois été un peu perdu par ce que souhaitait me raconter la BD.

L’un des tours de force de Frankenwood est son aspect graphique. Les planches d’Igor Kordey sont impressionnantes et plongent le lecteur sans difficulté dans l’ambiance recherchée. Les cases fourmillent de détails et les lecteurs attentifs sont récompensés par la présence des multiples références cinématographiques en arrière-plan.

Frankenwood est un petit OVNI. N’étant pas expert d’Hollywood et de ses stars, j’ai parfois subi l’avalanche de références qui se dessinaient devant mes yeux mais j’ai été en parallèle conquis par l’histoire et l’ambiance mises en place. Une lecture atypique qui devrait beaucoup plaire aux amateurs de polars et d’Hollywood.

Merci aux éditions Dupuis et à #NetGalleyFrance pour la lecture !