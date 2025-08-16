Test effectué sur PC à partir d’une clef fournie par l’éditeur.

Grosse surprise lorsque l’on a vu Patapon et Everybody’s Golf, pourtant des franchises appartenant à PlayStation, apparaître dans un line-up de jeux Switch lors du Nintendo Direct de Mars dernier. Si la société en vient à prostituer de vieilles franchises que le commun des mortels à oublié, c’est que les exclusivités PS5 (qui n’en sont plus) ne doivent pas vraiment marcher. Sans une ni deux, vous ne l’avez pas demandé mais voici Patapon 1+2 Replay, un « remaster » des deux premiers jeux de la trilogie Patapon, tous sortis à l’origine sur PlayStation Portable et développé par le défunt Japan Studio.

Je met bien les guillemets en parlant de remaster car ce jeu relève plus du portage que de la refonte, en témoigne les sons et les cinématiques compressées comme si ce beau monde n’avait jamais quitté la console portable de Sony. Est-ce que la société japonaise a perdue les fichiers sources lorsqu’elle a mit la clef de son Japan Studio sous la porte ? Mystère et boule de gomme.

Ce n’est pas une capture d’écran foireuse, les cinématiques sont vraiment pixélisées comme ça.

Pour ce qui est des jeux… eh bien ils sont tous les deux identique. Même « histoire » (avec un contexte légèrement différent quand même), même personnages, même chansons… au moins on ne se perdra pas en sautant d’un jeu à un autre.

Dans les deux vous incarnerez donc le dieu des Patapons (que vous pouvez nommer) qui revient vers son peuple pour le sauver de l’extermination, étendre son influence et zigouiller les tribus rivales. Pour ce faire, l’un de vos fidèles se promènera avec un tambour dont les rythmes différents mèneront à diverses actions comme avancer, attaquer ou même faire appel à la météo. N’ayez pas peur, le tempo à suivre est toujours le même dans chaque niveau et les rythmes à taper sont faciles à retenir. On ne voudrait pas que vous perdiez quand même !

Vous pourrez créer des Patapons de plusieurs classes différentes comme des lanciers, des archers et autres guerriers, chacun avec ses forces et ses faiblesses.

Et c’est bien là le gros défaut de ce(s) jeu(x): l’absence totale de challenge. Quasiment tout est fait pour que vous puissiez gagner et à moins de ne jamais toucher à la manette, il n’y a aucune chance pour que vous perdiez. Lorsque vous entrez en mode « Fever » après avoir réussi à tenir le rythme plus de trois fois dans le niveau, dites-vous que vous avez gagner.

Entre chaque niveau, vous aurez la possibilité de créer de nouveaux Patapons et de les équiper avec de l’équipement dernier cri avec les ressources accumulées durant vos périples. À noter que Patapon 2 possède une nouvelle classe de Patapon appelée « Héros » qui sera votre avatar pour les jeux en ligne.

Vous pourrez sacrifier votre précieuse viande pour pouvoir jouer à un mini-jeu pour récolter… du bois. Chouette.

Les Patapons sont mignons, l’univers graphique inventé par l’artiste français Rolito est sympathique mais le temps n’a pas été tendre avec ces jeux qui, même lorsqu’ils sont sortis sur leur console d’origine, étaient déjà obsolète dans leur design. C’est vraiment dommage qu’on s’ennuie dans cet univers sympathique, la faute revenant principalement au gameplay qui se joue littéralement à une main (ou plutôt un pouce) et à un manque de challenge affligeant. Il existe depuis de bien meilleurs jeux de rythme, certains se permettant même quelques folies comme Crypt of the Necrodancer, Metal: Hellsinger ou encore Hi-Fi Rush. On ne t’oublie pas Patapon mais on sait pourquoi tu n’as jamais eu le même succès que tes prédécesseurs ou tes successeurs.



Patapon 1+2: Replay est sympathique pour ceux qui n’auraient pas joué aux jeux originaux sur PSP mais il faut bien reconnaître qu’il s’agit là de portages bête et méchant sans réel ajout ou amélioration. Reste à savoir si le jeu connaîtra suffisamment de succès pour mener à un remaster de Patapon 3 ou convaincre Sony de ressusciter certaines de ses vieilleries.



Patapon 1+2: Replay est disponible depuis le 11 Juillet sur Steam, Nintendo Switch et PlayStation 5. Une version remastérisée de Patapon et Patapon 2 sont disponibles sur PlayStation 4. Un portage de Patapon 3 est également disponible sur PS4 et PS5.