L’élu

Auteurs Fulvio Risuleo

Antonio Pronostico Nombre de pages 112 Date de parution 19/03/2026 Editeur Steinkis Prix 22€ Acheter Amazon

Résumé

Tragi-comédie à l’italienne, L’ÉLU raconte l’ascension et la chute de Petrullo, un poète raté en crise d’inspiration, recruté par une entreprise mystérieuse. Dans un bureau kafkaïen où il ne fait que recopier des phrases absurdes, haï de ses collègue, méprisé par sa supérieure, il devient soudain l’employé favori du patron, un écrivain-charismatique vénéré par tous. Alors tous se mettent à l’apprécier… Mais derrière l’apparence ubuesque de cette entreprise se cache une machination géniale.

Ce que j’en pense

Petrullo est un jeune poète et dans notre monde moderne, artiste n’est pas forcément un métier qui rapporte. Par conséquent, quand deux hommes viennent le recruter dans un festival, il accepte l’offre ! Le travail a l’air simple mais sans queue ni tête : recopier des bouts de texte qui n’ont aucun sens ni aucun lien entre eux. Et ce n’est que le début de cette situation absurde. Les collègues de Petrullo sont en effet un poil étrange. Au-delà de le détester sans raison apparente, tous les lundis un rituel se déroule à base de stylo, chef omnipotent et autres choses étranges. Et quand Petrullo devient le préféré du grand chef, beaucoup de choses vont changer …

L’élu est une œuvre également atypique d’un point de vue visuel. Dans un style que je qualifierais de dépouillé, les couleurs sont très franches, marquantes et retranscrivent bien l’ambiance de chaque scène : le bureau, une sortie au cimetière, … Sans être complétement fan de ce style (notamment des personnages), il y a certaines scènes qui accrochent tout de même l’œil ! De manière régulière, le récit est entrecoupé par une page manuscrite qui consiste en une sorte de story-board des scènes que le lecteur vient de lire. Comme une mise en abyme de la création que sont en train de réaliser les deux auteurs.

L’élu est une BD qui me laisse un peu perplexe. Les thèmes abordés (le monde du travail, la création artistique, …) sont plutôt intéressants et bien menés mais je n’accroche pas particulièrement à l’ambiance graphique. Une lecture à tenter !