Les Masques d’Hexendorf T1

Auteurs Kraffab Nombre de pages 80 Date de parution 16/04/2026 Editeur Jungle Prix 14.95€ Acheter Amazon

Résumé

Fany, une adolescente passionnée de surnaturel, rend visite à son grand-père dans son village suisse natal, Hexendorf. Elle adore raconter des légendes effrayantes aux jeunes enfants du coin. Sa préférée ? Celle de la sorcière Dame Kapel, si cruelle et avide de pouvoir qu’elle aurait terrorisé toute la région il y a des siècles. D’après la légende, elle n’aurait jamais été vaincue, mais piégée dans le Glas, une cloche ensorcelée. Un jour, poussée par la curiosité d’Harig, son ami et partenaire de chasse au trésor, Fany décide de partir à la recherche de ce mystérieux Glas…

Ce que j’en pense

Tout commence par une légende racontée à l’orée d’un feu de bois. Fany narre le combat entre Dame Kapel et Dame Edel qui eu lieu il y a bien longtemps. Ce duel s’achève par l’emprisonnement de la méchante Dame Kapel dans le Glas, un lieu étrange et mythique. Avide d’aventure, Fany va partir avec son grand ami Harig à la recherche de ce fameux Glas …

Débute alors une aventure haletante pour nos deux jeunes héros qui va les mener au plus profond de la légende de Damel Kapel et du folkore suisse (Tatzelwurm, Dahu, …). Si la BD fait la part belle à l’aventure elle n’oublie pas non plus l’humour avec son trio de protagonistes autant attachant que maladroit.

Kraffab (auteur / dessinateur) en met plein la vue avec des cases ultra colorées et détaillées tout en gardant un côté étrange vraiment plaisant. Le design et look des sorcières et des monstres est ultra efficace.

Ce premier tome d’Hexendorf est une super introduction à un nouvel univers plutôt orienté jeunesse. Mais la dose d’action et de rebondissements ainsi que le trait de Kraffab en font une lecture également agréable pour les adultes !

Merci aux éditions Jungle et à #NetGalleyFrance pour la lecture !