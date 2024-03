Développé par le studio indépendant et Ukrainien Brinemedia, Stunt Paradise est un jeu typé arcade avec différents véhicules à débloquer, pour parcourir des chemins remplis d’embûches, à la facon des cascades dans les films. Le titre ressemble fortement à une autre série de jeux de cascades, à moto cette fois ci, les fameux Trials (les plus récents Fusion, Rising) mais également d’une certaine manière aux virevoltants Trackmania pour les loopings, rampes et autres projections dans les airs.

A bord de votre véhicule, vous devrez enchaîner les niveaux et récolter les bonus sous différentes formes (pièces, étoiles) qui vous permettront d’acheter d’autres modèles de véhicules par la suite. Chaque épreuve sera différente, avec des événements en cours de niveaux dignes des meilleures cascades que l’on voit dans les films (passage au dessus d’un train, salto avec un avion, requin qui veut vous attraper, etc…), voire même quelques clins d’œil plutôt sympa.

Le jeu est maniable et fun, et avec une difficulté progressive, alors que les premiers niveaux s’enchaînent quasiment tous pieds aux planchers, il faudra ensuite apprendre à maîtriser plus avant votre bolide. Vous avez pour cela plusieurs cordes à votre arc, avec les gâchettes pour gérer l’accélération et la marche arrière du véhicule en dosant proprement, mais aussi en plein air avec le stick gauche pour gérer la rotation de votre véhicule pour vous réceptionner au mieux après un tremplin ou faire des wheelings avant de décoller. Même si une fois encore on peut s’en sortir sans périr dans pas mal de niveaux, être précis vous permettra de récupérer tous les bonus dans le niveau. Le jeu ne vous met d’ailleurs pas la pression avec un chrono, et vous pourrez prendre tout le temps nécessaire pour chopper cette dernière étoile qui semblait inaccessible au premier abord. Il faudra toutefois préserver car contrairement à la série Trials, ici pas de checkpoint, et un niveau devant être fait en one shot, ce qui rend parfois la difficulté assez importante, surtout lorsque plusieurs obstacles peuvent vous détruire au moindre contact sur la piste.

Avec une bonne cinquantaine de niveaux dans des environnements différents et variés, bord de mer, ville, port, forêt, montagnes & cie, dans des thématiques facilement reconnaissables, Égypte ancienne, Grèce antique, Far West, courses poursuites en ville, le jeu vous tiendra en haleine pendant plusieurs heures sans problème, surtout si vous souhaitez atteindre le 100% partout et débloquer tous les véhicules.

Les environnements sonores, et bruitages sont très corrects, et la musique du jeu vous met bien dans le style d’ambiance désiré par le développeur. Parfaitement fluide sur switch, le jeu présente également un affichage cartoonesque qui colle bien avec le type de jeu. On peut juste reprocher une caméra parfois un peu loin de l’action, volontairement pour une meilleure lisibilité de ce qu’il se passe, mais un peu au détriment de l’immersion, les quelques moments où la caméra s’insère au plus proche dans les cascades, voire se place derrière le véhicule sont d’ailleurs les passages les plus fun du jeu.

Proposé à un tarif tout doux de 7,99€ (et avec une promo de -15% jusqu’au 24 Mars 2024), et disponible sur toutes les plateformes actuelles, Stunt Paradise est un jeu qui mérite qu’on s’y attarde pour les amateurs du genre et les fans du 100%. La prise en main est simple, le jeu est speed, fun et coloré, il pourra même plaire aux jeunes gamers qui ont néanmoins un peu de maîtrise dans leurs manettes. La rejouabilité n’est pas énorme une fois les niveaux terminés, mais la difficulté de certains vous demandera d’y passer quelques heures au final. Je recommande ce titre si vous avez apprécié les Trials ou Trackmania, vous retrouverez vite des sensations similaires !