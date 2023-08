Véritable phénomène (et pépite) qui a connu des débuts très modestes puis une ascension fulgurante sur Steam, le rogue like Vampire Survivors, termine son tour des plateformes de jeux par la Nintendo Switch.

Dispo depuis le 17 Août 2023 et toujours à prix très raisonnable, 4,99€ un peu près partout hors promo, voire même gratuit sur Android & Ios, le jeu fait donc un passage sur la console hybride de Big N, que j’ai pu testé pour l’occasion sur Switch Lite, en mode portable donc. A noter la disponibilité en parallèle de la sortie sur l’eshop, de deux DLC supplémentaires à 1,99€ chacun, ajoutant des niveaux, des personnages et des monstres supplémentaires, DLCs qui ne seront cependant pas mentionnés dans ce test.

Pour le peu de personnes qui ne doivent pas encore le connaître, Vampire Survivors est un jeu dans le pur style du die & retry des rogue-likes, avec une difficulté progressive, une mort définitive qui impose un redémarrage à zéro ou presque.

Graphiquement le jeu représente le monde, votre personnage, et ses ennemis en 2D avec une vue du dessus, comme les bons vieux shoot’em up d’antan. On retrouve un bestiaire proche de ce que l’on peut trouver dans la série Castlevania, dans lequel le jeu pioche allégrement, jusqu’à votre premier héros, et son arme de base, le fouet. Les ennemis eux, seront des chauves souris, et des vampires forcément, mais aussi tout un tas de saloperie qu’il faudra éliminer, comme des squelettes, dragons, mantes religieuses, gargouilles, chevaliers maudits, et autres vermines qui ne demanderont qu’a tomber sous vos coups.

Le principe du jeu est simple, choisissez un personnage, un niveau, et c’est parti. Votre but, vivre le plus longtemps possible, en tuant un maximum d’ennemis, et en récoltant au passage les gemmes colorées qui vous fournissent de l’XP pour monter de niveau, et de l’or pour débloquer des capacités et des personnages pour vos futurs runs. Une seule chose à faire, vous déplacer sur la carte pour vous dirigez vers les objectifs fléchés quand il y en a, et éviter de mourir en esquivant les ennemis, vos armes faisant le job tout seul en automatique, sans aucune interaction de votre part.

Dans les niveaux, certains objets sont destructibles et pourront vous fournir des bonus supplémentaires, comme de la vie avec le bon vieux poulet rôti, mais aussi un jet de flammes destructeur pendant quelques secondes, ou de l’or, entre autres bonus. Les bonus restant permanents sur le niveau en cours tant qu’ils n’ont pas été ramassés, vous pouvez stratégiquement attendre avant de les récolter, pour optimiser votre progression évidement.

Côté progression de votre personnage, les points d’expérience grimpent au fur et à mesure des gemmes ramassées, et permettront à chaque niveau supérieur, de vous progresser un choix drastique à faire, soit évoluer la puissance, le rayon, ou le nombre de munitions tirés par votre arme de départ, mais aussi de vous octroyer une autre arme, jusqu’a un maximum de 6 pour la plupart des personnages du jeu. Cela permettra de choisir un héros de départ avec une arme moins intéressante, mais avec des caractéristiques plus propices à sa survie, et par la suite lui octroyer une arme potentiellement salvatrice. Plus vous monterez de niveau, plus vos armes seront puissantes, jusqu’a transformer vos frêles personnages du début en véritables machines de guerres. Certains ennemis spéciaux, comme des boss ou des monstres avec un halo bleuté autour d’eux, vous délivreront également un coffre au trésor vous octroyant une grande quantité d’or mais aussi de 1 à 5 bonus de progression, que vous obtenez habituellement lors d’un changement de niveau d’expérience.

L’intelligence du jeu sera de vous permettre une approche véritablement tactique avec des armes toutes très différentes, que ce soit des armes de corps à corps, des armes à effets de zone, ou des armes tirant de manière aléatoire vers les ennemis les plus proches, ou non. Certains personnages ayant de plus des armes uniques qui ont des propriétés bien particulières et non moins meurtrières. Il est donc possible de faire des runs presque totalement différents les uns les autres, selon votre choix de héros, de progression dans le niveau, et des bonus octroyés avant de commencer une partie.

Aussi surpuissant que vous puissiez être, toute bonne chose à une fin, et votre partie se terminera au bout de 30 minutes, la difficulté montant crescendo, cela n’est de toute façon pas une mauvaise nouvelle, avec des écrans de jeux parfois quasi complètement rempli d’ennemis.

A chaque fin de partie, un bilan vous indiquera vos stats ainsi que les éventuels succès que vous avez pu obtenir débloquant ainsi de nouvelles armes, niveaux ou personnages.

Après quelques parties, et suffisamment d’or récoltés, vous aurez donc la possibilité de dépenser votre monnaie trébuchante pour déverrouiller les personnages que vous avez débloquée, mais aussi activer tout un tas de bonus de départ, qui vous permettront de repartir dans de nouvelles parties avec pas mal d’avantages indispensables pour une longue survie. Que cela soit l’armure, la vitesse, la vie de votre personnage et la portée, la puissance ainsi que la recharge de vos armes par exemple, vous pourrez changer rapidement la donne sur vos premières minutes de jeu, surtout que les mondes que vous allez débloquer et visiter par la suite seront de plus en plus difficiles, évidement.

Enfin, plus loin dans le jeu, vous débloquerez également d’autres compétences par le biais de reliques, ainsi que des cartes d’arcanes qui vous octroieront même des options pour modifier la difficulté des niveaux, et bien d’autres capacités supplémentaires ingame, et dans les menus du jeu.

Dernier ajout disponible sur toutes les plateformes depuis le 17 aout 2023, Vampire survivors vous permet de jouer en multi-coop en local (et en ligne en utilisant un logiciel comme Parsec sur PC par exemple). Je n’ai personnellement pas eu la possibilité de le tester en multi de mon côté, mais partager à plusieurs la purge des hordes maléfiques de Vampire Survivors sera forcément une excellente chose.

Très généreux dans son contenu, et promettant de nombreuses heures de jeux, Vampire Survivor est donc très addictif, autant sur toutes les plateformes que sur la Switch. Moins difficile, et plus accessible que certains rogue-like, il m’a véritablement conquis, et me permet de faire des parties rapides entre deux gros jeux. Graphiquement parlant, il reste très en deca des standards actuels bien sûr, mais son style de jeu permet de passer outre, et il reste cependant visuellement assez surprenant surtout dans sa quantité d’ennemis parfois affichés à l’écran, sans sourciller.