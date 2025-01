2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Déjà testé sur PS5 en 2023 lors de sa sortie ici même, j’ai eu l’occasion de tester à nouveau Lords of the Fallen sur PC en fin d’année 2024.

Pour un petit rappel rapide, Lords of the Fallen est un souls-like dans la plus pure tradition, avec son système de die & retry progressif, ces vestiges rappelant les feux des souls, et ses boss aussi impressionnants que redoutables. Le gros plus qui permet d’apporter de la nouveauté dans le genre était la lanterne du personnage qui permet de basculer entre les deux mondes du jeu, à la manière d’un Soul reaver, qui était parfaitement bienvenu et apportait un certain plus dans la construction du monde et sa façon de l’appréhender.

Depuis le test de 2023, pas mal de choses ont été modifiés sur le titre, dont un ajustement sur le nombre d’ennemis en jeu, pour le rendre un peu plus accessible aux débutants, même si cela ne m’avait pas forcément gêné sur le jeu non patché. Une option appelée « Modificateurs de jeu avancés » a également été ajoutée, permettant d’affiner les paramètres du jeu avec une nouvelle partie, on pourra par exemple rendre le jeu plus difficile en activant un mode Iron Man qui ne laissera qu’une seule et unique possibilité de vivre au personnage, revenant au début du jeu à chaque mort définitive, mais avec toute son xp et les objets de so inventaire, le nombre de vestiges pourra aussi être réduit. En opposition, on pourra activer une option pour augmenter le niveau du butin ramassé, voir jouer avec le hasard avec un butin complétement aléatoire (ou presque). Ces changements pourront changer quelque peu la donne pour le joueur qui a déjà fini le titre et cherche un peu de changement pour lancer une nouvelle partie.

Niveau performance sur PC, sur notre Rog Ally de test, le jeu possède une option automatique de détection du matériel, permettant d’ajuster automatiquement les nombreuses options graphiques pour un framerate optimal, et en effet, avec ce réglage le framerate atteint les 50-60 fps de manière régulière, permettant une expérience fluide sur la portable de chez Asus et qui reste plutôt agréable à l’œil. Pour le gameplay manette en main, le jeu est toujours aussi agréable, avec des personnages qui se déplacent de manière fluide et relativement rapide, loin de la rigidité des premiers souls-like de From Software.

Le titre reste donc une valeur sure dans la catégorie des souls-like, et une bonne porte d’entrée pour ceux qui voudraient s’essayer au genre avec une difficulté progressive, malgré le premier véritable boss qui restera marquant et difficile, le reste du titre est vraiment plaisant à traverser et j’y ai replongé avec grand plaisir.

Le Test Lords of the fallen 5 Score Un second passage sur ce souls-like après le test PS5 Pours La gestion des deux mondes et son impact sur le gameplay

La gestion des deux mondes et son impact sur le gameplay Une courbe de difficulté progressive Contres Peut être un poil plus facile (et encore)pour ceux qui cherchent du challenge ou habitués des souls Conclusion Une excellente surprise en 2023, et reste un excellent titre en 2024, encore plus après les mises à jour. Je recommande vivement ce titre pour les fans du genre et les curieux qui souhaitent mettre un premier pas dans le genre. De nombreuses heures de plaisir en perspective !