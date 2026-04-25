

Un grand merci à Capcom pour nous avoir fourni la clef de la compilation. Les jeux ont été testés avec les textes en anglais, les voix en japonais et la bande-son en mode «originale». Le mode en ligne n’a pas été testé.



L’année commence fort pour Capcom avec l’énorme succès de Resident Evil 9 et son dernier-né Pragmata qui a dépassé la barre du million d’exemplaires vendus en seulement deux jours. De l’autre côté, la société poursuit son petit bout de chemin avec la sortie occasionnelle d’une compilation ou d’une version remastérisée d’un vieux jeu. Dans le cas présent, Capcom fait le fond du tiroir de la franchise Mega Man (ou Rockman dans son pays d’origine) en sortant une compilation dédiée à la saga Star Force/Shooting Star sortie à l’origine sur la Nintendo DS et dont les deux premières itérations sont les seules à avoir atteint nos contrées européennes.



C’est dur à imaginer aujourd’hui mais il fut un temps où Mega Man était la poule aux œufs d’or de Capcom. Cependant, beaucoup s’accorderont à dire que la franchise a commencé à lentement chuter vers la fin des années 90. Mais Keiji Inafune, d’abord character designer sur les premiers jeux avant de prendre la tête de la franchise, n’était pas convaincu puisque dans les années 2000, on a eu droit à quatre nouvelles séries, chacune plus ou moins réussie. Mais là où la boîte d’or et de bleu ciel a franchement tiré sur la corde, c’était de sortir plusieurs jeux Mega Man par année jusqu’à la fin des années 2000. C’est surtout la série Mega Man Battle Network/Rockman.EXE qui en a le plus souffert. Au début des années 2000, on est en pleine mania des jeux de cartes (Yu-Gi-Oh!, Pokémon, etc.) et la société de jeux a décidé de capitaliser sur cette mode en incrustant au passage la dimension des forums Internet et des jeux en ligne. Le Capcom Production Studio 2, qui avait fait ses armes sur Mega Man Legends/Rockman DASH!! et son spin-off sur PS1 a dû sortir un à deux jeux MMBN par an pour la Game Boy Advance, entraînant forcément un manque d’innovation et d’originalité dans la formule.

Tout de suite après avoir terminé le diptyque MMBN6, le studio a immédiatement été contraint de plancher sur une nouvelle série. L’équipe restant intacte, il a donc été décidé de faire un successeur à Battle Network avec un accent porté sur le multijoueur en ligne. Sort alors Mega Man Star Force, la première série où Inafune n’était pas impliqué, et c’était peut-être tant mieux au vu des dégâts qu’il commençait à faire au sein de Capcom (et qu’il continue à faire avec ses propres studios).

Quand tu dois payer 40€ pour une compilation de jeux DS.

Alors, que propose Mega Man Star Force ? En somme, il s’agit en tout et pour tout d’une suite de Mega Man Battle Network. L’histoire, le gameplay, les personnages. Impossible de ne pas penser à la série précédente. Pour ce qui est du scénario, pas de panique, on reste dans un jeu Mega Man. L’histoire est en pilote automatique du début jusqu’à la fin et, même si le jeu ne propose aucune traduction en français, même un enfant s’y retrouvera. Au 23ème siècle, on apprend qu’il existe bel et bien de la vie en dehors de notre planète. Afin de créer un lien avec les extraterrestres, la NAZA envoie la station spatiale Peace à leur rencontre. Mais la station a fini par disparaître et ce n’est qu’après des mois de recherches qu’un morceau a été retrouvé dans l’océan sur Terre. Trois ans plus tard, Geo Stellar, le fils asocial d’un des chercheurs disparus, entre en contact avec un extra-terrestre de la planète FM, Omega-Xis, qui semble en savoir long sur ce qu’il s’est passé au sein du Peace. Aussitôt, le duo est attaqué par des virus FM. Geo et Omega n’ont d’autre choix que de fusionner afin de devenir Mega Man et de repousser les diverses menaces qui attaquent la Terre au fil de la saga.

Pour ce qui est du gameplay, on ne change pas une équipe qui gagne. Si dans MMBN, il y avait une partie distincte entre le monde réel où l’on jouait Lan Hikari et le Cyber-Monde où l’on jouait Mega Man.EXE, cette frontière est désormais coupée. Geo possède le Visualizer, une paire de lunettes qui lui permet de voir et d’intéragir avec le monde électromagnétique (EM), sorte de manifestation spectrale de ce que l’on appellerait aujourd’hui le métavers. Cependant, dans les premiers jeux, le joueur ne pourra se transformer en Mega Man que dans des endroits spécifiques. Après cela, on peut explorer le monde EM et même rentrer dans le monde d’appareils électroniques comme un train, une télévision ou même un projecteur.

Mais puisqu’on vous dit que c’est pas Battle Network. Regardez, c’est en 3D et vu du dos !

Évidemment, ce ne serait pas un jeu Mega Man si on n’avait pas le droit à un peu d’action. Comme tout bon RPG qui se respecte, les rencontres avec les virus sont générées aléatoirement. La scène de combat est tirée tout droit de Battle Network et là, aucune surprise pour quiconque aurait joué à un jeu de la série précédente. On commence son tour en sélectionnant une ou plusieurs cartes, chacune avec des effets différents, et se lance dans le massacre de virus tout en se déplacant sur la grille. Pour ajouter un peu de piment, les jeux encouragent le joueur à utiliser ses cartes juste avant qu’un ennemi attaque, avant de pouvoir l’immobiliser et de gagner une carte bonus.

Il s’installe donc une routine franchement barbante où il se passe quelque chose et Geo et Omega doivent régler le problème en se transformant en Mega Man et devant naviguer à travers des maps qui se ressemblent toutes. Ç’aurait été moins désagréable si au moins le scénario était de qualité, mais il faut dire que la franchise n’est pas exactement réputée pour la qualité de son écriture.

Peu importe le jeu, on peut continuer à jouer aux sept différences.

En dehors des gens, vous pourrez trouver un mode galerie où vous pourrez voir toutes les très belles artworks et concepts arts pour chaque jeu et un mode vous permettant d’écouter la BO originale et arrangée des jeux. Cela dit en passant, les musiques ne sont pas très emballantes, ce qui est un comble pour un jeu Mega Man.

Enfin, il y a peut-être un détail qui chiffonnera les plus grands fans de la franchise : en 2009, Capcom a sorti un remake du premier MMBN sur Nintendo DS qui proposait une histoire crossover avec Mega Man Star Force. Ce jeu n’a jamais quitté la frontière nippone à cause des ventes décevantes de la franchise et n’est malheureusement pas disponible dans la compilation. C’est dommage car ç’aurait été un bonus sympathique pour les fans. Peut-être pourrons-nous compter sur une future mise à -jour, mais seul le temps nous le dira.



Si l’on apprécie que Capcom remette en avant une série assez obscure même chez les fans de Mega Man, il est impossible de ne pas mentionner que les titres proposés viennent d’un temps où la franchise était plus qu’à bout de souffle et que les titres pâtissent d’un manque de temps, de soin et d’originalité. Si vous voulez plus de Battle Network, vous serez sûrement ravi, sinon, passez votre chemin et croisons les doigts pour que Capcom sorte bientôt une compilation des jeux Mega Man Legends/Rockman DASH!! (et qui sait, enfin un Legends 3 ?).





Mega Man Star Force: Legacy Collection est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Steam. La série animée Mega Man Star Force peut être visionnée gratuitement sur la chaîne YouTube de Capcom USA (doublage Anglais uniquement).