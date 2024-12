Télécommande en main donc, il devra traverser des niveaux et atteindre la fin, en utilisant avec ingéniosité la fonction retour rapide et pause pour résoudre les énigmes. Entre plateformes flottantes, lasers à désactiver/éviter, et cube à placer sur des interrupteurs (coucou Portal), il faudra donc trouver le moyen d’atteindre la sortie en jouant avec les boutons. Vous devrez parfois activer un mécanisme, qui va débloquer la sortie, mais en même temps fermer la porte derrière vous. A vous de trouver en utilisant les fonctions de la télécommande, le moyen de retourner en arrière pour traverser la porte fermée, et arriver au bout du niveau. Le retour arrière servira également à annuler votre mort en cas de chute dans le vide, de contact avec un laser mortel et vous imposera de refaire les mêmes actions passées. La pause permettra de figer certains éléments tandis que d’autres ne seront pas impactés, sympa pour aligner des plateformes entre elles pour créer un chemin. Des pièces particulières entourés d’un champ magnétique rosé permettra aussi de vous isoler de l’impact du temps, et permettra de faire reculer le temps et les éléments du jeu, sans que vous soyez vous même touchés par les changements.

