L’après s’adresse à un public jeune (lecture conseillée à partir de 10 ans), donc il n’y aura pas de scènes violentes ou désespérées comme il peut y en avoir dans ce style d’ouvrage (La route, Walking Dead, …). Cependant, on ressent tout de même la cruauté et la tristesse de ce monde ainsi que la solitude qui s’empare de notre jeune héroïne (beaucoup moins pour son père qui en bon robot s’en tape un petit peu). Si le livre use des classiques du genre post-apo (le duo qui marche, les groupes de pillards sur leur véhicule, …), la lecture reste agréable grâce à un style assez simple mais abordant pas mal de sujets. La relation entre Jen et son père est très touchante et amusante (notamment quand l’androïde s’essaie aux blagues). Et certains passages sont assez émouvants. Le tout fait de L’après une histoire intéressante avec plusieurs rebondissements assez réussis à la fin !

L’après nous raconte l’histoire de Jen et de son père androïde dans un futur post-apocalyptique . En effet, une catastrophe est survenue et l’humanité a globalement disparu. Comment, pourquoi ? Pas de panique, on va l’apprendre au fil des pages de ce livre ! De manière assez classique, les survivants sont regroupés soit en communauté soit en groupe de pillards soit en petit groupe, généralement familial. Et un point commun semble tous les animer, la haine envers les robots (aussi appelés les mékas ). La situation n’est donc pas simple pour Jen et son père …

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy