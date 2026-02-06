Un polar atmosphérique qui oublie quelques outils dans sa trousse d’enquêteur.

The Last Case of John Morley ne manque pas d’ambition : replonger le joueur dans l’âge d’or du polar américain, entre trench-coats élimés et néons mouillés. Et sur le plan de l’ambiance, mission accomplie. La bande-son, parfaitement calibrée, distille cette tension jazzy caractéristique des années 30-40, tandis que la direction artistique joue habilement la carte du clair-obscur dépressif. Entre fumée de cigarette et brouillard mental, on sent planer l’ombre de la folie, cette vieille complice des meilleurs noirs. Dick Tracy ou Eliot Ness hocherait la tête avec approbation.

Mais voilà, passé l’ivresse du décor, le réveil est un peu rude. Pour un point-and-click sorti en 2025, certaines absences font grincer des dents. Pas de carnet de notes intégré ? Dans une enquête policière ? C’est comme enquêter avec une main attachée dans le dos. On se surprend à chercher un stylo IRL, ce qui, convenons-en, brise assez élégamment l’immersion tant recherchée.

Quant aux indices, ils souffrent d’un cruel manque d’ambition. Certes, on peut les manipuler, les retourner dans tous les sens comme un inspecteur méticuleux… pour ne rien y découvrir de plus. Une fois utilisés, ils deviennent de simples bibelots virtuels, condamnés à l’obsolescence. On espérait des objets à multiples facettes, on obtient des pièces à conviction jetables. Pas de faisceaux d’indices à relier les uns aux autres ? On ne demande pas toute une carte mentale comme dans un « Sherlock Holmes: Crimes & Punishments » ou même des interactions plus poussées du côté des pensées ou des émotions de John comme dans un « Disco Elysium » ou encore le récent « Rue Valley » mais un effort aurait clairement pu être fait de ce côté-là.

The Last Case of John Morley reste une proposition honnête pour les amateurs du genre, avec une atmosphère soignée qui fait le job. Mais entre ce qu’il est et ce qu’il aurait pu être avec quelques fonctionnalités modernes bien senties, il y a un fossé que même le meilleur des détectives ne pourrait combler.

À recommander aux nostalgiques du polar classique prêts à sortir leur bloc-notes personnel.