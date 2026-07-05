2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

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Vidéo(s) de gameplay

Sorti il y a peu, CoinPit a été développé par le studio Trollix Games. Sur la thématique de la machine à sous Coin-Pusher, le jeu embarque une mécanique de rogue-like, comme un mix de CloverPit et The Cascadier que j’ai testé il y a quelques mois. On est véritablement entre les deux, avec un principe de montée de niveau progressif qui devient de plus en plus difficile, et la base du Coin-Pusher, où vous devez surfer entre la chance et le timing pour faire tomber un maximum de pièces.

Vous vous retrouvez donc dans un lieu un poil glauque, enchaîné à la machine, et vous devez donc consommer votre stock de jetons pour les placer sur le plateau mouvant, permettant d’enchaîner les cascades de pièces tombant sur le devant de l’appareil. Mais, ici, un écran apparait en fond, avec deux personnages qui s’affrontent à chaque niveau. À gauche, c’est une représentation de vous, et à chaque pièce récoltée, ce personnage attaque l’ennemi en face de lui. L’objectif est donc de faire tomber sa barre de vie à zéro, en lui faisant des dégâts. Plus les pièces tombent en nombre, plus les dégâts sont importants et la barre de vie descend vite. De plus, 3 tailles différentes de pièces sont utilisables, en utilisant plus de crédits selon le diamètre de celles-ci. À vous de jongler entre les petites pièces placées stratégiquement, et les grosses pièces poussant un grand nombre alentour, mais au risque qu’elles se place aussi au-dessus des autres, avec un bien moindre intérêt le cas échéant. Enfin, une fois l’ennemi battu, vous récupérez des tickets à dépenser dans la même salle où se trouve la machine. Le principe de base de la machine est donc bien là, mais on est plus là pour faire un high score, et le game over est bien plus risqué, car on reprend la partie à zéro, en retournant au premier combat.

Bien sûr, comme dans tout bon rogue-like, des bonus permettront d’influencer la partie. Le premier est une roue qui se lancera pendant la partie après avoir fait tomber une quantité définie de pièces, et qui pourra donc rajouter, entre autres, des monticules de pièces sur le plateau de jeu, permettant de faciliter les combos contre l’adversaire. Entre deux parties également, vous pourrez vous déplacer dans la salle de jeu, et aller commander une boisson au bar, ou acheter des objets à placer à côté de la machine, pour modifier les règles du jeu.

Même si on retrouve les ingrédients classiques du genre, j’avoue que j’ai eu un peu de mal à accrocher à l’ensemble, faute déjà à des bugs un peu génants, due probablement aux cartes graphiques Intel que j’ai pu utiliser sur ce test. Mais aussi, par les visuels sur l’écran de combat, qui manquent de liens avec le reste des décors et du jeu. La machine Coin-Pusher en elle-même est proche du réalisme (hormis les monticules de pièces qui apparaissent comme par magie), mais globalement l’esprit est là. Mais on se retrouve quand même vite avec le côté un peu trop aléatoire du jeu, à tenter de lâcher ses pièces au bon moment, sans vraiment s’intéresser à l’écran et à ce qu’il s’y passe. Il y a même une histoire racontée, avec des choix de réponses un peu trop alambiqués à mon sens.

Et au final, l’espèce de monstre qui dévore vos liasses de billets pour recharger votre stock de pièces, voire vous dévore vous en cas de game-over, semble venir de nulle part. Là où le côté glauque et étrange marchait bien sur CloverPit, j’ai eu du mal à arriver à trouver une cohérence de l’ensemble sur CoinPit.

Reste un jeu « original » si on ne tient pas compte de la marée de roguelike qui sortent sur les jeux de « casinos » depuis un certain temps, avec un tarif qui reste raisonnable sur Steam, actuellement à 7,19€ avec même une démo disponible pour vous faire votre propre opinion. À voir donc si vous voulez tenter votre chance, pour ma part, je passe à autre chose.