Tavern Talk Stories : Dreamwalker est un préquel au jeu indépendant Tavern Talk. Dans les lignées de son grand frère, Tavern Talk Stories est un visual novel dans un univers fantasy, plutôt chill vous mettant dans la peau d’une gestionnaire de taverne. Toujours développé par le studio Gentle Troll Entertainment, le jeu est sorti le 09 juin 2026 sur PC et Switch et une sortie sur d’autres plateformes est prévue ultérieurement. Chose rare, le jeu est traduit en français !

N’ayant pas joué au Tavern Talk orignal, je découvre complètement la série et son univers avec cet épisode. Plutôt friand de visual novel, j’avais hâte de me retrouver de l’autre côté du comptoir et de servir des boissons à mes étranges clients !

Sans préambule, le jeu vous plonge dans la peau de Cosmo derrière son comptoir en train de discuter avec un client. De fil en aiguille et de discussions en discussions, les clients qui vont se suivre vous vous narrer leurs aventures et Cosmo apprendra ainsi différentes rumeurs. A la fin de chaque jour, vous pourrez réunir différentes rumeurs pour tenter de créer une quête ! Et ça tombe bien, plein d’aventuriers passent dans votre taverne et pourront ainsi s’acquitter de cette nouvelle tâche ! La petite boucle de gameplay se met alors en place avec des sessions de dialogue au comptoir pendant le jour et le passage en revue des rumeurs la nuit.

Mais si les aventuriers avec qui vous discutez sont tout à fait sympathiques, le jeu manquerait un peu de fun s’il n’y avait pas un petit twist ! Et quoi de mieux dans une taverne que de préparer des boissons pour vos clients ? Ainsi, en bon tavernier vous allez devoir choisir la boisson la plus adaptée à la demande du client et la réaliser en mélangeant jusqu’à 5 ingrédients. Et attention ! Le choix de la boisson n’est pas anodin et va influence le déroulement de l’histoire. En effet, en fonction de ce que vous allez leur servir, les aventuriers résoudront plus ou moins bien les quêtes et vous pourrez obtenir jusqu’à 3 fins différentes !

Côté histoire, le jeu aborde de manière très fluide et douce des thèmes plutôt forts et profonds (le deuil, la mort, …) grâce à des personnages bien trouvés et des dialogues très réussis !

Tavern Talk Stories : Dreamwalker est un très chouette Visual Novel ! Si les phases de gameplay ne vont pas vous retourner le cerveau, l’histoire et les personnages méritent le détour si vous aimez ce style de jeu et les ambiances cozy !