Le vendredi 12 mai est sorti le très attendu Zelda Tears of the Kingdom, qui selon la timeline prend place juste avant Zelda Breath of the Wild. Nous allons voir ici 3 anecdotes sur Zelda pour briller auprès de vos amis fans de notre cher blond à bonnet vert.

Clélèsbourg et le Mont Saint Michel

La fameuse ville flottante qui prend place dans Skyward Sword serait en effet inspiré de notre gigantesque Mont Saint Michel. Nous découvrons cette anecdote dans les concepts arts de Célèsbourg, et nous comprenons pourquoi ce monument français a pu servir d’exemple. Le Mont Saint Michel dégage une aura presque fantastique qui se prête tout à fait aux histoires fictives.

Une boucle infinie

N’avez vous jamais remarqué que les différents jeux Zelda se répondent tour à tour et sont remplis de clins d’œil aux autres opus ? Une théorie se forme en ce moment même depuis la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. En effet ce dernier prend place avant Breath of the Wild, ce qui nous permet de rencontrer les différents personnages de BOTW, en vie et en personne. Cependant l’histoire se répète, des schémas reviennent sans cesse, des dessins font référence au premier Zelda de la timeline : Skyward Sword. De plus dans TOTK vous vous retrouvez dans les nuages comme au commencement. Selon certaines théories, The Legend of Zelda serait une boucle temporelle sans fin, et nous en aurions une preuve irréfutable sur le dernier logo de TOTK. Nous avons un serpent qui se mord la queue, symbole du recommencement perpétuel et du mal qui ne prend jamais fin. Notre cher Link serait donc voué à sauver les descendantes de la prêtresse Zelda à travers les âges. De plus vous remarquerez que les boss de fin adorent hurler avant leur dernier souffle, qu’ils reviendront toujours…

Impa a failli devenir un homme

Nous connaissons tous Impa, alliée de Link, elle nous aide régulièrement à avancer dans notre périple. Cependant cette dernière a bien failli devenir un homme avec un tout autre design dans le seul but de casser les codes car Impa a toujours été un personnage féminin. Heureusement les préférences des fans l’ont emporté et Impa est resté un personnage féminin, pour notre plus grand bonheur !

Nous remarquons que tout les Zelda sont complexes et se lient entre eux de façon brillante. Comment pourrions nous nous passer de Link et de ses aventures ? Chaque sortie est un carton et nous espérons que cela va durer éternellement, comme la vie de Link. Sur ce nous retournons à nos constructions sur Tears of the Kingdom !