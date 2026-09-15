Ma Belle Poupée est un Super Darling T01 de Asaki Asagiri et Selen

Si le titre semble assez évocateur sur le sujet qui sera abordé dans le manga, les premières pages confirmeront cette impression ! En effet, Laëtitia Orlécians, une princesse surnommée Belle Poupée en raison de son teint blanc et de sa beauté exceptionnel, est promise en mariage (arrangé) au prince maudit de la famille impériale … Il a en effet eu la malchance de naître avec les yeux rouges ! Je dois bien avouer que je ne trouvais pas ça très passionnant sur le papier … Mais s’arrêter à cette introduction serait une grossière erreur ! En effet, le récit va vite prendre des directions inattendues et franchement rafraichissantes ! Sans spoiler les révélations, vous pouvez dire adieu aux stéréotypes classiques de ce type d’histoire et vous laissez embarquer dans cette folle histoire qui cache plusieurs niveaux d’intrigues, entre romance et fantasy !

Visuellement, la proposition est plutôt réussie ! Malgré le peu de décors présents, le soin apporté aux personnages et notamment aux visages rend la lecture très agréable !

Je dois bien avouer que malgré mes réticences initiales, j’ai bien apprécié ce premier tome de Ma Belle Poupée ! Loin de mes habitudes de lecture, le ton et l’histoire ont réussi à me surprendre et à me faire attendre le T2 !

Merci aux éditions Kurokawa pour l’envoi du livre !

Fiche récap