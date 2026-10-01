Avec la Cobra Pro, Razer propose une souris bien différente de la Basilisk V3 Pro 35K. Ici, pas de repose-pouce ni de molette à défilement libre : on retrouve une forme symétrique, plus courte et plus simple en main. C’est le genre de modèle qui attire mon attention parce que j’utilise déjà une Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED que j’apprécie. La question devient alors concrète : qu’est-ce que cette Cobra peut apporter à quelqu’un qui possède déjà une bonne souris ?

Un petit format, sans obsession du poids

La première différence est sa taille. La Cobra Pro vise surtout les personnes qui aiment tenir leur souris du bout des doigts ou avec la main légèrement repliée. Son format peut plaire aux petites et moyennes mains ; pour une grande main, cette prise plus compacte risque de moins bien convenir. Elle paraît symétrique, mais ses deux boutons latéraux sont placés à gauche : leur usage favorise donc les droitiers.

Ses 77 g pourraient laisser imaginer un énorme écart avec ma Logitech. En réalité, la G PRO 2 LIGHTSPEED pèse environ 80 g. Trois grammes ne suffisent pas à raconter une nouvelle expérience. Le vrai changement se joue dans la forme de la souris, sa manière d’occuper la main et son style plus affirmé. La Cobra offre une construction soignée et toute la réactivité nécessaire pour jouer, sans chercher à battre les records de légèreté. Si votre priorité absolue est une souris ultralégère pour le jeu compétitif, ce n’est pas celle que je choisirais.

La Cobra garde des commandes assez classiques au quotidien. Sa molette n’a ni le défilement libre ni l’inclinaison latérale de la Basilisk. C’est moins séduisant pour parcourir de longs documents, mais aussi plus facile à appréhender si l’on veut simplement retrouver ses repères et jouer.

De la couleur, et un choix à faire sur l’autonomie

La signature visuelle de la Cobra Pro, c’est son éclairage, notamment sous la souris. L’effet peut donner beaucoup de caractère à un bureau sans imposer un gros périphérique. Razer annonce jusqu’à 100 heures d’autonomie avec le récepteur USB et 170 heures en Bluetooth. Il faut toutefois garder un point en tête : activer généreusement les lumières réduira nettement ces durées. Si elles font partie des raisons de choisir la Cobra, il faudra accepter de la recharger plus souvent.

On peut aussi l’utiliser avec un câble USB. Le logiciel Razer Synapse sert à régler l’éclairage, la sensibilité et les fonctions des boutons ; il n’y a aucune obligation de transformer chaque clic en raccourci. La souris est par ailleurs compatible avec le système de recharge HyperFlux V2, que j’aborderai séparément.

À mes yeux, la Cobra Pro a surtout du sens si vous recherchez une souris compacte, soignée et expressive, capable de passer du bureau au jeu. Face à ma Logitech, je ne lui prêterais pas un avantage spectaculaire en poids. Son intérêt est ailleurs : une forme plus ramassée et un éclairage qu’on a réellement envie de voir sur son bureau, à condition d’assumer son effet sur la batterie.