Depuis quelques semaines, les cartes Pokémon ont fait une entrée fracassante à la maison. Noah, qui vient tout juste de rentrer au CP, s’est découvert une véritable passion pour ces petits bouts de carton colorés, au point de vouloir en collectionner toujours davantage. Alors forcément, lorsque l’occasion s’est présentée de découvrir Disney Lorcana, je me suis dit qu’il y avait peut-être là une nouvelle aventure à partager avec lui. D’autant que, si je connaissais ce jeu de cartes à collectionner de nom, je n’avais encore jamais vraiment pris le temps de m’y intéresser.

Pour cette première rencontre, nous avons jeté notre dévolu sur le coffret « Démarrez votre collection », consacré au chapitre 13, intitulé Invasion Épineuse. Au programme, quatre boosters de 12 cartes, une magnifique carte promotionnelle de Raiponce, un petit portfolio pour ranger ses trouvailles et un guide de collection. De quoi commencer à remplir quelques pages et, surtout, retrouver le plaisir d’ouvrir des paquets en espérant tomber sur une petite merveille.

Des princesses, des méchants et beaucoup d’épines

Avec Invasion Épineuse, Lorcana nous entraîne dans une ambiance assez particulière, où une végétation mystérieuse et menaçante envahit l’univers Disney. Une atmosphère qui colle plutôt bien à la période d’Halloween, mais qui m’a aussi un peu surpris. Les illustrations de ce chapitre sont en effet souvent sombres, parfois inquiétantes, et assez éloignées des couleurs chaleureuses et de la bonne humeur que j’associe spontanément à Disney.

C’est d’autant plus frappant lorsqu’on découvre ces cartes avec un jeune enfant. Noah connaît déjà pas mal de personnages Disney, même s’il lui reste encore beaucoup de classiques à découvrir, et j’aurais aimé retrouver davantage cette magie joyeuse qui caractérise les dessins animés du studio. Attention, cela reste une question de goût : cette direction artistique possède une vraie personnalité et séduira certainement les amateurs d’ambiances plus mystérieuses. Mais pour une première plongée dans Lorcana avec mon fils, j’aurais préféré quelque chose d’un peu plus lumineux.

Des cartes qui méritent leur place dans un album

En revanche, difficile de ne pas tomber sous le charme de la qualité des illustrations. C’est même, de très loin, ce qui m’a le plus séduit dans cette découverte. Les cartes sont superbes, avec un vrai soin apporté aux personnages, aux détails et aux compositions. On prend plaisir à les observer, à redécouvrir certaines figures familières sous un autre angle et à comparer ses trouvailles.

Mention spéciale aux cartes brillantes, absolument magnifiques. Le coffret nous offre d’emblée une superbe Raiponce, mais nous avons également eu la chance de découvrir Maléfique et le Capitaine Crochet dans nos boosters. Trois cartes qui nous ont immédiatement tapé dans l’œil et qui donnent franchement envie de poursuivre la collection. Sur ce point, Lorcana a parfaitement réussi son coup !

Le petit portfolio fourni constitue également une bonne idée. Pratique et joliment présenté, il permet de ranger immédiatement ses premières cartes et de commencer à organiser sa collection. Son format compact plaît beaucoup, même si sa capacité risque de montrer rapidement ses limites. Avec quatre boosters pour commencer, les pages se remplissent déjà, et ceux qui prendront goût à la collection devront probablement investir assez vite dans un album plus généreux.

Reste une petite précision importante : malgré son appellation, ce coffret ne constitue pas véritablement un kit d’initiation au jeu. Il n’inclut pas de decks prêts à jouer et s’adresse avant tout à ceux qui souhaitent découvrir et collectionner les cartes. Pour apprendre les mécaniques de Lorcana et commencer à disputer des parties, il faudra donc s’orienter vers un produit complémentaire.

Cette première rencontre avec Disney Lorcana m’a finalement laissé une très bonne impression. Si l’ambiance sombre d’Invasion Épineuse n’était pas nécessairement celle que j’aurais choisie pour Noah, la beauté des cartes et le plaisir de découvrir leur contenu ont largement compensé cette petite réserve. Le coffret remplit bien sa mission : donner envie de commencer une collection. Et à en juger par notre enthousiasme devant certaines cartes brillantes, il n’est pas impossible que quelques boosters supplémentaires finissent bientôt à la maison !