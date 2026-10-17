Je connaissais déjà Bloon grâce à notre office manager, qui en a récemment installé un dans les bureaux. Le principe m’avait bien plu : une assise qui permet de rester un peu plus actif pendant les heures passées devant l’écran. Alors, quand la marque a annoncé une déclinaison pour les enfants, j’étais curieux de découvrir ça à la maison. Nous avons reçu deux Bloon Kids, en versions Le Côtelé Atlas et Terra, avec leurs bananes assorties. Et autant vous dire que ces dernières ont aussi trouvé leur public chez les adultes…

Un ballon qui sait se tenir

Ce que j’aime particulièrement sur les Bloon, c’est leur forme. Contrairement à beaucoup de ballons utilisés comme sièges, ils ne sont pas complètement ronds : leur base légèrement aplatie, associée à un socle lesté, leur apporte une stabilité vraiment appréciable. Le ballon conserve sa souplesse, accompagne les mouvements, mais ne cherche pas à partir vivre sa vie au moindre changement de position. On garde le côté ballon, sans le transformer en tabouret. C’est justement ce compromis qui fait tout l’intérêt du produit.

Le Bloon Kids permet ainsi de changer d’appui, de se balancer légèrement et d’ajuster sa position pendant une activité. Pour dessiner, lire ou jouer autour d’une table, l’idée est chouette : laisser une place au mouvement pendant les moments assis, plutôt que demander systématiquement de rester parfaitement immobile.

Attention toutefois au format : avec ses 45 cm de hauteur, cette version est conçue pour les enfants mesurant entre 130 et 150 cm, généralement autour de 8 à 13 ans. Le bon repère reste de pouvoir poser les pieds à plat au sol. Une précision à vérifier avant de craquer, d’autant que l’assise est pensée pour alterner avec une chaise classique.

Du côtelé, de jolies couleurs… et des bananes à surveiller

Visuellement, c’est aussi une réussite. Le bleu Atlas et le beige Terra sont faciles à intégrer dans une chambre comme dans le salon. Le tissu côtelé donne un côté chaleureux qui me plaît beaucoup : on a un véritable objet de déco, qu’on n’a pas spécialement envie de cacher dès que quelqu’un arrive.

La housse déhoussable, lavable et déperlante apporte également un argument assez concret quand on parle de mobilier pour enfants. Les retours clients consultés sur la gamme Bloon mettent notamment en avant le confort et la qualité des finitions. Pour les promesses de concentration, je préfère rester mesuré : ce qui me convainc ici, c’est surtout cette liberté de mouvement.

À 159 € le siège, le budget mérite réflexion. Les packs de lancement Bloon Kids sont donc intéressants à regarder : le Solo inclut une banane assortie, le Duo deux sièges et deux bananes, tandis que le Matchy Matchy associe un modèle adulte à un modèle enfant. Une chouette piste pour partager le concept en famille.

Et ces fameuses bananes constituent un petit bouquet final particulièrement réussi. Elles sont vraiment trop belles pour les enfants. Enfin, officiellement pour les enfants : je vole régulièrement celle d’Ellie, j’avoue. À ce stade, je pense qu’il va falloir négocier une garde alternée.