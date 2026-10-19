Il y a des produits pour lesquels on sait assez vite qu’on va faire un heureux à la maison. Ce calendrier de l’Avent Bitty Pop! Pokémon de Funko en fait clairement partie. Des Pokémon, des figurines minuscules et une petite surprise à découvrir chaque jour : pour Noah, le programme coche à peu près toutes les cases.

Nous avons reçu le nôtre, mais nous ne l’avons pas encore déballé. On garde le plaisir de la découverte pour décembre, même si l’envie de prendre un peu d’avance est bien là. En attendant, voici ce que propose ce calendrier, avec une précision à avoir en tête : ses 24 cases ne cachent pas 24 Pokémon !

24 surprises, dont 10 mini-figurines Pokémon

Funko a choisi de mélanger les personnages et les éléments permettant de les mettre en scène. Le calendrier contient ainsi 10 figurines Bitty Pop! Pokémon, 7 éléments de présentation empilables, 3 accessoires de Noël, 2 boîtiers magnétiques et 2 boîtiers porte-clés. Ces derniers permettent d’accueillir les petits étuis de la gamme pour emporter ou exposer ses figurines autrement.

Les Bitty Pop! mesurent environ 2,3 cm de haut et sont présentées dans de minuscules boîtes rigides transparentes. Leur fond amovible sert également de socle à la figurine. On retrouve donc le plaisir de la collection Funko dans une version vraiment miniature.

Vous l’aurez compris : il ne faudra pas s’attendre à ajouter un nouveau Pokémon à sa collection chaque matin. Certaines cases serviront à compléter la présentation ou à découvrir un accessoire. Autant le savoir avant de l’offrir, surtout si votre enfant imagine déjà une équipe de 24 nouvelles recrues alignées sur son bureau !

Un format qu’on aime déjà beaucoup à la maison

Si ce calendrier nous donne autant envie, c’est aussi parce que nous connaissons déjà les Bitty Pop!. J’en avais reçu un lot en parallèle de mon article consacré aux Funko Pop! X-Men ’97, et j’avais complètement craqué pour ces mini-figurines trop chou. Il y a quelque chose d’assez irrésistible dans cette idée de réduire encore des personnages déjà déclinés au format Pop!.

Noah avait lui aussi beaucoup aimé. Il est fan de tout ce qui est petit comme ça, de ces objets qu’on observe de près et qu’on prend plaisir à collectionner. Alors avec Pokémon en plus, je ne prends pas beaucoup de risques en annonçant que ça va faire mouche.

Reste maintenant à patienter avant d’ouvrir les premières cases et de découvrir tout cela ensemble. Pour le verdict après déballage, il faudra donc attendre un peu. Pour l’impatience, en revanche, nous sommes déjà prêts !

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