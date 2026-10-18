Dans le monde des jeux de construction, LEGO règne depuis des décennies en maître incontesté. Pourtant, quelques marques tentent régulièrement de bousculer le géant danois avec des propositions originales, souvent bien plus abordables. C’est notamment le cas de Brik Haus, une marque encore jeune sur le marché français, qui mise sur des constructions décoratives au look franchement atypique. Avec son Skelabear, un ours de 44 centimètres composé de 3 609 pièces, elle a de quoi attirer notre attention !

Le concept est plutôt séduisant. Imaginez une sorte d’ours de collection inspiré du street art, avec une moitié du corps noire agrémentée de motifs roses, et l’autre laissant apparaître son squelette. Le résultat évoque davantage une sculpture contemporaine qu’un jouet traditionnel. Une fois terminé, ce Skelabear devrait donc naturellement trouver sa place sur une étagère, à condition d’apprécier son esthétique un brin décalée.

Derrière Brik Haus se trouve Good Idea Global, une entreprise australienne spécialisée dans le jouet. Distribuée en France par Silverlit, la marque propose différentes constructions, notamment des ours aux motifs variés, mais également d’autres animaux et personnages. Son positionnement est assez clair : proposer des objets décoratifs à construire soi-même, dans un esprit proche des figurines de collection. Un créneau intéressant, même si Brik Haus ne bénéficie évidemment pas encore du recul et de la réputation de LEGO.

Un rapport prix/pièce qui fait réfléchir

L’argument tarifaire est particulièrement convaincant. Proposé aux alentours de 40 euros, le Skelabear contient pas moins de 3 609 pièces. Cela représente environ 1,1 centime par élément, un tarif très inférieur à celui habituellement pratiqué chez LEGO, où le prix à la pièce atteint souvent plusieurs centimes, voire davantage.

La comparaison mérite toutefois d’être nuancée. Les pièces Brik Haus sont petites et leur conception diffère de celle des briques LEGO traditionnelles. Le nombre d’éléments ne reflète donc pas nécessairement la même quantité de plastique, la même diversité de pièces ou la même complexité de conception. Mais obtenir une sculpture de 44 centimètres pour une quarantaine d’euros reste une proposition particulièrement attractive.

Brik Haus utilise d’ailleurs son propre système d’assemblage, baptisé Ziglock, reposant notamment sur un verrouillage latéral des briques. Contrairement à LEGO, qui multiplie les types de pièces et les techniques de construction, l’objectif semble ici davantage de reproduire progressivement une forme et ses motifs. On se rapproche ainsi d’une activité à mi-chemin entre le jeu de construction traditionnel, le puzzle 3D et la mosaïque en volume.

Un niveau 5 sur 5 : attention aux nerfs !

Reste une question essentielle : est-ce aussi amusant à construire qu’à regarder ? Avec ses milliers de petites pièces, le Skelabear promet une activité particulièrement minutieuse. Le coffret comprend même un petit marteau destiné à bien emboîter les éléments, une particularité assez inhabituelle lorsqu’on vient de l’univers LEGO. De quoi donner quelques airs de chantier à notre séance de construction !

La boîte affiche par ailleurs une difficulté maximale de 5/5, pour un âge recommandé de 12 ans et plus. Ce niveau correspond avant tout à une construction longue et exigeante en précision, qui nécessitera concentration, patience et organisation. Il ne signifie pas qu’il faut obligatoirement avoir assemblé d’autres modèles Brik Haus auparavant. Un amateur de constructions complexes peut parfaitement commencer par celui-ci, à condition de ne pas avoir peur de passer plusieurs séances dessus.

La véritable interrogation concerne surtout le rythme de construction. Là où certains LEGO renouvellent régulièrement les techniques et les petites découvertes mécaniques, le Skelabear pourrait se révéler plus répétitif. Une approche qui plaira probablement aux amateurs d’activités minutieuses et relaxantes, mais qui pourrait lasser ceux qui recherchent constamment de nouvelles surprises pendant le montage.

Sur le papier, Brik Haus tient donc une formule prometteuse, avec un tarif agressif, une identité visuelle forte et un système de construction original. Reste à vérifier la qualité des ajustements, la clarté de la notice et surtout le plaisir procuré par ces milliers de briques. Car si le Skelabear semble déjà avoir tout pour séduire une fois exposé, encore faut-il prendre plaisir à lui donner vie !

Acheter en ligne