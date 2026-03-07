On se rapproche tout doucement de la 1re année de la sortie de la Switch 2, et malgré deux jeux de courses phares que sont Mario Kart World, et Sonic Racing Crossworld, il n’y avait pas encore de titres réalistes sortis spécialement pour celles ci, et il fallait piocher dans la boutique de la Switch première du nom pour se satisfaire, comme par exemple Grid Autosport, porté avec talent sur la Switch par le studio Feral interactive (développé par Codemasters sur la base du titre). Grid Legends, sorti en 2022 sur les consoles Sony et Microsoft, n’avait pas eu son portage, probablement un peu trop exigeant pour la console de Nintendo. La Switch 2 sortie, Feral interactive avait donc tout le nécessaire en main pour produire un nouveau portage de qualité, qui plus est dans sa version Deluxe.

La version Deluxe apporte pas mal de nouveautés sur le titre de base, en incluant les 4 extensions majeures disponibles avec le Season Pass, mais également des nouvelles voitures et un accélérateur de progression, entre autres. Les 4 extensions permettent de prolonger l’aventure du mode histoire, ce qui est vraiment un plus pour l’intérêt des joueurs solo.

Pour ma part, les TOCA, TOCA RACE DRIVER, GRID DRIVER sont une série que je suis depuis pas mal de temps, à l’époque où Colin Mc Rae débarquait chez Codemasters dans une série de jeux de Rallye époustouflants, et qui développait en parallèle cette série pour les courses sur circuit plus classique (et Colin Mac Rae qui est devenu les DIRT évidemment). Débarrassé de tous ces anciens noms, GRID est venu prendre la place de ses ancêtres dans l’esprit des joueurs, pour des jeux globalement plaisants, à la limite entre l’arcade et la simulation, mais qui ne m’attiraient pas énormément dans leurs habillages un tant soit peu austères de mon point de vue.

Pour mon plus grand plaisir, Grid Legends apporte un mode histoire vraiment sympa. Avec des scènes entièrement filmées avec des vraies personnes, très caricaturales, mais débordant d’un enthousiasme qui fait plaisir à voir. On se sent impliqué (sauf pour l’appellation 22 que l’on incarne tout du long) dans la montée en force de l’écurie blanche et bleue Seneca, et on a clairement envie de faire mordre la poussière à l’infâme écurie Ravenwest arborant les terribles couleurs noir et rouge. Franchement, niveau kitch, on est pas loin des épisodes de la série Cobra Kaï, mais on est surtout sur une ambiance légère qui fait que ça reste très sympa entre deux courses. C’est aussi l’occasion de découvrir le jeu, ses modes de jeux, ses différents véhicules, et ses circuits de manière progressive. Comme une pause au stand, ces vidéos inter-courses permettent de relâcher la pression entre deux courses acharnées. Car malgré la conduite arcade du titre, on peut choisir entre pas mal de modes de difficultés (évitez le normal si vous avez l’habitude des jeux de course arcade, car vous finirez bien trop souvent premier avec les adversaires loin dans les rétros) et des sensations plus ou moins fortes, avec les assistances et les dégâts impactants ou non sur la conduite.

Le jeu propose d’ailleurs un système de revanche avec les adversaires que l’on va un peu trop côtoyer du pare-choc : ils deviendront plus agressifs si vous ne les lâchez pas, cherchant à vous balancer dans le décor, ou vous coupant la trajectoire. Sachez également que chaque course se joue en binôme, et un autre pilote de votre écurie pourra ainsi vous aider à progresser ou ralentir un adversaire, même si cette fonctionnalité ne semble pas être disponible sur le mode histoire. Le gameplay du titre penche de manière assez proche de l’arcade pur et dur, mais cela n’empêche pas d’avoir une sensation très réaliste sur le bitume, les véhicules se conduisent vraiment avec un plaisir certain, et passer de l’un à l’autre demande un léger temps d’adaptation, avec évidemment le poids du véhicule qui joue sur la conduite, mais aussi la tenue de route et la vitesse qui demandent de conduire plus souple sur certains bolides.

Les véhicules possèdent les licences officielles, donc on retrouvera les grands constructeurs habituels : Porsche, Koenigsegg, BMW, Renault, etc.., avec évidemment les plus belles voitures au monde à piloter aux quatre coins du monde. Car en plus des courses sur circuits, on a également des épreuves se déroulant dans les plus grandes villes du monde, comme Paris, Barcelone, Londres, Shanghai ou Moscou. Cela amène beaucoup de diversité, surtout qu’une fois l’histoire principale terminée, du contenu supplémentaire avec des scénarios, certes légers, complète de manière assez sympathique le nombre d’heures de jeu en solo que propose le titre. On rajoute donc des courses orientées drift, parcours d’obstacles, stock-cars, sur glace et autres modes supplémentaires.

Bien sur, on peut aussi complètement ignorer la partie scénarisée, et se lancer dans des courses uniques, contre la montre, et personnalisées, comme tout jeu de voiture qui se respecte, même si on aura du coup moins de choix dans les véhicules de base, qui se débloquent à la fois pendant l’histoire, mais aussi en choisissant un sponsor d’équipe qui vous demandera de parcourir un certain nombre de km avec une catégorie de véhicules particuliers, d’éviter les dégâts en se plaçant sur le podium ect… Mais il y a également un mode carrière, permettant de débloquer des classes de véhicules au fur et à mesure de votre progression dans les circuits proposés. Le contenu est vraiment fou, on est sur des dizaines, voire des centaines d’heures de jeu en perspective, et tout ça de manière fun.

On est aussi régulièrement récompensé de cash, de véhicules, et d’autres éléments cosmétiques à chaque progression dans les niveaux, ce qui nous permet d’acheter de nouveaux véhicules, même si on peut emprunter, moyennant une petite somme d’argent, un véhicule pour effectuer une course dans la partie solo du jeu. De quoi donner envie de progresser tout le temps dans le jeu. Sur la partie multi, nommée « Épreuves dynamiques », on a principalement des courses de type contre-la-montre, avec des courses qui restent en solo, mais qui demandent de battre les chronos d’autres joueurs humains déjà existants. C’est léger, mais ça reste de la compétition, un peu plus humaine que les batailles contre l’IA.

Côté technique, le son des véhicules est assez conforme pour un jeu de ce niveau, et les vidéos sont toutes doublées en français, même si la synchro labiale est pas réellement respectée. Ce n’est pas très grave mais ça peut forcément un peu gêner les plus pointilleux. Visuellement parlant, le titre est un cran au-dessus de Grid Autosport, avec un jeu qui tourne très bien en mode docké ou portable sur la Switch 2, sachant qu’on peut passer d’un mode performance à qualité si on préfère privilégier les fps à la qualité d’image. On a de très rares à-coups sur certaines courses précises, mais j’imagine que ça pourra être réglé à coups de patchs.

Vous l’avez compris, Grid Legends Deluxe Edition est pour moi un must-have de la Switch 2, comme l’est un Gran Turismo ou un Forza Horizon chez Sony ou Microsoft. Il propose un gameplay au top, jamais frustrant, avec des niveaux de difficultés qui conviendront à tous. Une mode histoire travaillée avec des courses cohérentes et qui permettent de tester une bonne partie des véhicules et des circuits existants, même si un poil surjouée. Les graphismes et la bande son sont aussi de qualité, et font du titre un incontournable pour les amateurs de sports mécaniques. Si vous cherchez LE jeu de bagnoles indispensable sur la console, c’est tout trouvé !