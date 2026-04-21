Las Vegas et le Cirque du Soleil, c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus de trente ans. Aujourd’hui encore, ce sont pas moins de cinq shows qui tournent en permanence dans les hôtels-casinos de la ville, brassant chaque année des milliers de spectateurs. Après vous avoir parlé de Mystère il y a quelques jours, c’est un autre immanquable show qui s’est offert à nous le temps d’une soirée : KÀ, une aventure sensationnelle où la scène mobile, véritable prouesse technologique, va jouer un rôle majeur. Je vous en parle !

J’étais préparé à en prendre plein les yeux en prenant la direction du MGM Grand pour voir KÀ, et ça n’a pas manqué. A peine arrivé à l’entrée du théâtre, on peut admirer une gigantesque tête de dragon issue d’une ancienne production du Cirque du Soleil en Chine, rapatriée à Vegas après que le show ait été stoppé il y a quelques années. Puis, des musiciens en costume grattent le long de gigantesques cordes pendant que la foule s’empare de boissons et snacks pour ne pas mourir de faim et de soif pendant l’heure et demie de spectacle qui se prépare.

Une fois débarqués dans la salle, on se régale déjà. Visuellement, c’est impressionnant, avec des édifices de part et d’autres de la scène qui laissent augurer du meilleur. Surtout, depuis les entrailles de la scène principale émerge une fumée intrigante… Lorsque je m’en approche, une véritable boule de feu émerge, aussi éblouissante que brûlante. Une, puis deux, et chacune d’entre elle apporte à la salle une vague de chaleur bluffante. Le ton est donné !

Quelques minutes plus tard, KÀ commence. On va y suivre l’aventure de deux jumeaux, fille et fils de l’Empereur, qui vont être séparés lors d’une féroce attaque ennemie sur leur bateau. Ces premiers instants du spectacle vont être l’occasion de découvrir que les artistes de la troupe du Cirque du Soleil ne seront pas les seules stars de ce show : c’est la scénographie toute entière qui tient le rôle principal de KÀ. Longtemps considéré comme le spectacle le plus cher du monde, avec un budget de production de 220 millions de dollars, KÀ nous en met plein la vue. Son atout principal ? Une scène mouvante, pouvant tout à la fois se positionner comme le sol avant de s’élever progressivement pour devenir une immense falaise à gravir pour les héros. Tout au long de l’aventure, cette petite merveille technologique est utilisée avec brio, pour des numéros conçus sur mesure qui en mettent plein la vue. Si vous pouvez en voir un aperçu sur la bande-annonce disponible ci-dessous, je dois toutefois reconnaître que les vidéos ne rendent pas hommage au ressenti que l’on peut avoir en étant dans la salle. Sur place, on se régale, on regarde ébahi cette prouesse.

À plusieurs moments, je me suis surpris à simplement décrocher du reste pour profiter, presque comme un gamin devant un spectacle de magie, tant certaines scènes sont visuellement bluffantes.

Pendant une heure et demie, les tableaux se succèdent donc pour nous faire suivre les aventures de ces jumeaux qui, séparés, vont tenter chacun de leur côté de retrouver l’autre et de naviguer dans les eaux troubles de ce monde. Ils vont faire des rencontres, ils vont vivre des aventures, qui sont autant de scènes où les arts du cirque vont être mis en avant – bien souvent accompagnés par la fameuse plateforme mobile. Le tout forme un ensemble harmonieux, parfaitement cohérent, où chaque scène sert l’histoire globale et où les numéros se mettent au service du tout. En ce sens, j’ai ainsi trouvé que certains numéros étaient un peu moins impressionnants que ceux visibles dans Mystère, qui n’a pas à « s’encombrer » d’un scénario et peut miser uniquement sur la performance intrinsèque des acrobates.

Ce serait toutefois ne pas faire honneur à l’incroyable show qu’est KÀ de s’arrêter à cela, et manquer de respect aux artistes que de minimiser la qualité de leur numéros. Pendant une heure et demie, on en prend vraiment plein les yeux, les oreilles et le coeur. KÀ est indéniablement un énorme rendez-vous de Las Vegas, probalement l’un des immanquables du séjour si vous avez prévu un petit budget pour vos spectacles. Comptez un minimum de 70$, un peu (ou beaucoup) plus si vous souhaitez vous rapprocher de la scène… ce qu’on ne saurait que trop vous conseiller.

Au final, KA n’est pas juste un bon spectacle du Cirque du Soleil : c’est probablement l’un des shows les plus impressionnants que j’ai pu voir à Las Vegas, notamment grâce à sa mise en scène hors norme. Si vous ne devez voir qu’un seul spectacle à Las Vegas et que vous aimez les shows grandioses, KA est clairement un choix difficile à regretter. Là où certains spectacles misent avant tout sur la performance pure, KA se démarque par son ambition narrative et sa scénographie hors du commun.

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