À la maison, Noah est un fan inconditionnel de constructions. Son grand amour depuis ses deux ou trois ans ? Les parcours de billes Marble Rush, sur lesquels il a passé un temps assez incalculable. Avec ses trois ou quatre coffrets, il imagine des installations qui occupent environ 93 % de la surface au sol de sa chambre. Pour notre plus grand plaisir, évidemment (non).

Autant dire qu’Air Toobz, signé Fat Brain Toys, avait de sérieux arguments pour nous parler. Des tubes à assembler, des balles et une soufflerie pour envoyer tout ça se promener : le concept séduit aussi bien l’enfant, le vrai, que le grand enfant qui lui sert de père.

Un parcours de billes qui ne manque pas de souffle

L’idée est aussi simple que franchement chouette : construire un réseau de tubes transparents, puis utiliser l’air pour y propulser des balles en mousse. Là où un parcours classique dépend de la pente, Air Toobz permet de faire remonter les balles, de les éjecter ou de les maintenir en suspension au-dessus d’une sortie. Forcément, ça ouvre d’autres perspectives que la traditionnelle descente jusqu’au tapis.

La soufflerie dispose d’une molette pour régler la puissance. Et c’est là que le concept prend tout son intérêt : changer le débit, modifier un coude ou déplacer une sortie permet d’explorer différentes réactions. On retrouve ce plaisir très immédiat des jeux de construction où l’on cherche autant à comprendre ce qui fonctionne qu’à inventer un truc improbable.

Le côté éducatif vient naturellement, sans transformer le salon en salle de classe. Circulation de l’air, équilibre, logique : il y a de quoi réfléchir en s’amusant. Les constructions en hauteur demandent toutefois de penser aux appuis : empiler les tubes ne suffit pas à garantir un ensemble stable.

La base rechargeable évite le câble qui traîne pendant le jeu. Le fabricant annonce environ une heure d’autonomie à pleine puissance, jusqu’à trois à puissance intermédiaire. Attention également au souffle sonore : une turbine reste une turbine, surtout quand on monte le régime.

Une addition qui fait vite retomber les balles

Le vrai frein, c’est le tarif : au moment d’écrire ces lignes, Air Toobz est affiché à 184 € sur Amazon, contre 140 € chez Cultura. Même au moins cher des deux, ça représente un sacré budget.

Surtout, le contenu nous paraît trop léger pour ce prix : six tubes droits, six coudes, douze raccords et quelques accessoires accompagnent la soufflerie et les vingt balles. De quoi découvrir le principe, mais aussi avoir très vite envie de construire plus grand. Pour un amateur de parcours tentaculaires comme Noah, la limite est facile à imaginer.

Les extensions démarrent autour de 60 €. Ça pique. Donner envie d’agrandir ses constructions fait partie du plaisir, mais proposer une boîte de départ plus généreuse aurait rendu la facture nettement plus digeste.

Air Toobz nous séduit donc franchement par son idée : ludique, spectaculaire et capable de réveiller les envies de bricolage des petits comme des grands. Reste un rapport contenu-prix difficile à défendre, même avec beaucoup de souffle.