Quand on pense lessive, on imagine généralement une machine pleine d’eau, de la lessive liquide ou en poudre, puis un cycle plus ou moins long avant de récupérer son linge propre. C’est justement ce schéma qu’Ops Clean cherche à bousculer avec un concept assez original : des billes minérales réutilisables associées à un parfum concentré permettant de laver ou de rafraîchir le linge sans détergent classique.

Je dois reconnaître que je ne connaissais absolument pas la marque avant de recevoir le Pack Parfum d’Ops Clean. Sur le papier, la promesse intrigue : réduire la consommation de produits lessiviels tout en conservant un linge agréable à porter. Après plusieurs mois d’utilisation, le constat est plutôt positif… à condition de bien comprendre ce que le produit sait faire, et surtout ce qu’il ne sait pas faire.

Dans le cadre d’un usage quotidien, Ops Clean se montre particulièrement efficace pour rafraîchir les vêtements peu sales. Un pull porté quelques heures, un tee-shirt qui manque simplement d’un coup de frais ou encore du linge qui a besoin de retrouver une odeur agréable ressortent de la machine avec une sensation de propreté convaincante. En revanche, lorsqu’il s’agit de faire disparaître de véritables taches ou des salissures importantes, les limites apparaissent rapidement. Dans ce type de situation, une lessive traditionnelle reste clairement plus adaptée.

Le parfum reçu pour ce test, baptisé « Douce Innocence », associe des notes de cyclamen, de rose et de musc blanc. Le résultat est particulièrement réussi : l’odeur est douce, élégante et tient bien sur le linge. Petit conseil toutefois : mieux vaut avoir la main légère lors du dosage. En quantité excessive, le parfum peut devenir assez présent et finir par être un peu entêtant. La marque propose désormais d’autres fragrances qui semblent tout aussi séduisantes, notamment Aquatique (aloe vera, jasmin et nénuphar) ainsi que Souvenir des îles (vanille et coton).

Reste la question du prix, qui pourra faire hésiter au premier abord. Le Pack Parfum représente un investissement plus important qu’une lessive classique achetée en supermarché. Toutefois, Ops Clean annonce jusqu’à 350 lavages avec son système, soit potentiellement près d’une année d’utilisation pour un foyer réalisant une machine par jour. Vu sous cet angle, le calcul devient déjà plus intéressant.

Ops Clean ne remplacera donc pas totalement une lessive traditionnelle dans tous les foyers, mais le concept s’avère bien plus pertinent que je ne l’imaginais au départ. Pour les vêtements peu sales ou simplement à rafraîchir, la solution est pratique, agréable à utiliser et particulièrement convaincante. Une découverte originale qui mérite au moins qu’on s’y intéresse.

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