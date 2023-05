Paul Cézanne est un peintre extrêmement connu aujourd’hui, mais qui fait partie de ces artistes très peu reconnus de leur vivant. Parcourons aujourd’hui son histoire et son importance dans le milieu artistique.

Une fierté nationale

Cézanne est un peintre postimpressioniste français, une fierté pour notre pays qui a pourtant énormément critiqué Paul Cézanne de son vivant. Dans la même tranche de Van Gogh (bien qu’il ne soit pas originaire de France), Cézanne voit sa cote monter seulement après sa mort.

Paul Cézanne (1839-1906)

Style pictural

Le style de Cézanne est unique en son genre, nous comprenons pourquoi ce dernier a été quelque peu ignoré en son temps. Il utilise des formes brutes, assez géométriques et des couleurs originales. Ce dernier est le précurseur de l’abstraction, c’est à dire utiliser les couleurs pour ce qu’elles sont et non pour représenter autre chose. Une pensée très moderne qui inspirera de nombreux artistes comme Picasso.

La Montagne Sainte-Victoire

Anecdote

Les paysages de Paul Cézanne donnent un effet flou, comme si le paysage était vu de très loin. En effet une théorie existe, Cézanne aurait eu des problèmes de vue très importants, ce qui aurait fait évoluer son style d’une manière unique. Il faut savoir qu’à cette époque les pigments pour la peinture étaient souvent toxiques, et le simple fait de peindre avec les doigts pouvait intoxiquer la personne et donner suite à des maladies graves. Cézanne refusera toujours de porter des lunettes, objet qu’il trouve trivial et qui brouille son imagination. Ainsi comme le célèbre Claude Monnet, Cézanne peint avec une vue qui baisse progressivement, ce qui donne un aspect très intéressant à ses toiles.

La Montagne Sainte-Victoire et le Château noir

Ainsi vous en savez un peu plus sur Cézanne et son style unique qui en a inspiré plus d’un !