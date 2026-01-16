Avec Jiggo, Ycoo s’inscrit dans cette grande vague des compagnons interactifs pensés pour accompagner les tout-petits au quotidien. Ici, pas de robot futuriste ni de fonctionnalités complexes : Jiggo prend la forme d’un petit dalmatien tout en rondeur, immédiatement rassurant et attachant. Un choix malin, surtout pour les jeunes enfants, qui reconnaissent tout de suite l’animal et s’y attachent sans effort.

À la maison, Jiggo a rapidement trouvé son public. Offert à Noël, c’est surtout notre fille Ellie, d’un an et demi, qui s’est approprié le jouet. Elle peut rester de longues minutes à le regarder se dandiner, captivée par ses mouvements et par son museau lumineux qui change de couleur. Ce nez éclairé sert de véritable indicateur émotionnel : Jiggo peut se montrer joyeux, fatigué, un peu grognon ou simplement en attente d’attention, ce qui rend l’interaction très lisible même pour les plus petits.

La prise en main est d’ailleurs immédiate. Un capteur tactile placé sur la tête permet de déclencher des réactions en le caressant… ou en le frappant carrément, avec un peu moins de douceur. Oui, la délicatesse n’est pas (encore) au rayon de ses qualités, mais on ne désespère pas ! Bonne nouvelle : Jiggo encaisse sans broncher ces élans d’enthousiasme un peu bruts. La solidité générale inspire confiance et le jouet semble parfaitement adapté aux manipulations parfois maladroites des jeunes enfants.

Jiggo propose également un mode musical et dansant, qui ajoute une dimension ludique supplémentaire. Le principe amuse, même si la détection des mouvements ou des interactions manque parfois de précision. Rien de rédhibitoire, mais on sent que ce mode reste assez simple et qu’il sert surtout de bonus plutôt que de véritable jeu structuré. Les effets sonores et lumineux, eux, remplissent parfaitement leur rôle en stimulant l’attention sans devenir trop envahissants.

Au final, Jiggo est un compagnon interactif bien pensé pour les tout-petits, qui mise avant tout sur l’expressivité et la simplicité. À moins de 30 euros, il offre une expérience cohérente, rassurante et suffisamment variée pour éveiller la curiosité des jeunes enfants, sans chercher à en faire trop. Un jouet d’observation et d’interaction douce, qui trouve naturellement sa place dans le quotidien des plus jeunes.

