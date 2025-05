Auteurs Eric Stoffel (scénario)

Jack Manini (dessin / couleur) Nombre de pages 72 Date de parution 30/04/2025 Editeur Bamboo

Résumé

À la préhistoire, deux jeunes gens tombent amoureux l’un de l’autre lors de la fête du printemps. Leur passion exclusive est contraire à la loi, car elle met en péril les fondements même de la tribu, basés sur le partage. Chassés du clan, ils sont désormais seuls, livrés à eux même, face aux bêtes sauvages.

Pour survivre et sauver leur enfant, ils devront affronter leur pire frayeur, la peur primitive du feu

Ce que j’en pense

A l’origine, Le Premier Amour est un conte écrit par Marcel Pagnol destiné à devenir un film d’aventure. Les aléas de l’histoire et de la production cinématographique ont fait que ce projet n’a jamais abouti malgré plusieurs tentatives. C’est donc à travers la BD que cette œuvre va connaître une adaptation graphique ! Et qui mieux placé pour ce projet, que les éditions Grand Angle / Bamboo ayant déjà une collection spéciale Marcel Pagnol ? On retrouve un habitué de la collection au scénario en la personne d’Eric Stoffel et c’est Jack Manini (déjà dessinateur sur pas mal d’œuvres chez Grand Angle) qui va officier au dessin !

Mais du coup de quoi parle Le Premier Amour ? Comme la couverture le montre bien, l’action se déroule durant la préhistoire. On va suivre deux personnages, Pâle et Petite Rouge, qui vont commencer à ressentir des choses l’un envers l’autre sans réellement savoir quel mot mettre dessus. En effet, dans leur tribu, l’amour n’existe pas et les femmes sont destinées à s’unir avec n’importe quel homme pour assurer la survie de la tribu. Ils vont donc malheureusement se faire renier et bannir de la tribu. Leur survie en solitaire et la découverte de leur amour seront donc les enjeux majeurs de la bande dessinée !

Tout d’abord, il faut noter que si l’histoire se passe pendant la préhistoire, le récit se veut fantastique et on verra donc des dinosaures et autre incohérences temporelles ! On ressent à ce niveau l’envie de faire un scénario de cinéma assez impressionnant chez l’auteur !

J’ai trouvé que l’histoire d’amour (et la conquête du feu) était assez classique malgré l’environnement dans lequel elle se déroule. Le reste de l’intrigue avec la tribu est également assez attendu à mon goût. Je pense que le nombre de pages n’a pas permis pas aux auteurs de prendre leur temps sur certaines situations et j’ai du coup ressenti que tout allait un peu trop vite et manquait de consistance.

Côté graphique, Jack Manini propose un style plutôt réussi et coloré variant entre les environnements colorés et les moments plus anxiogènes. Le tout avec de très belles couleurs en fonction de la situation.

En conclusion, je n’ai pas passé un mauvais moment avec ce titre mais je n’en pas non plus un souvenir impérissable. L’histoire est assez classique et le dessin plutôt convaincant. Cependant, si le thème vous intéresse et que vous appréciez Marcel Pagnol, je vous conseille de tenter la lecture !

Merci aux éditions Grand Angle pour l’envoi de la bande dessinée !