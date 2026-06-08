En fin d’année dernière, je vous parlais de TentBox, qui nous a contacté pour nous présenter ses produits et nous permettre de les tester. Je vous y faisais un petit topo sur la marque, leader européen de la tente de toit, mais je ne m’étais pas risqué à partir à l’aventure pour les fêtes de fin d’année. J’ai appris à aimer le camping, mais je ne tenais quand même pas à mourir de froid pour l’amour de l’aventure.

On a donc sagement attendu le retour des beaux jours pour équiper notre Renault Arkana de notre TentBox Lite XL. Après un premier week-end prolongé en famille, il est temps pour moi de vous faire un retour d’expérience complet.

Première étape : l’installation.

Avant même de parler de la tente, il faut commencer par les barres de toit, vendues séparément. On indique simplement son modèle de véhicule sur le site et TentBox propose directement les références compatibles.

C’était ma première installation de ce type, donc j’ai pris mon temps. Entre la découverte du système et quelques vérifications de sécurité, comptez entre 30 minutes et une heure pour monter les barres la toute première fois.

Une fois cette étape terminée, place à la tente elle-même. Là encore, première installation oblige, nous avons mis environ une demi-heure pour fixer correctement la TentBox sur le toit. La principale difficulté n’est finalement pas technique mais physique : la tente pèse son poids et il faut être deux pour la manipuler sereinement.

En revanche, une fois cette première installation derrière soi, tout devient beaucoup plus simple. Pour les prochains séjours, quelques minutes suffiront pour remettre la tente sur le véhicule.

Et sur place ? C’est là que la magie opère. Une fois arrivé au camping, il suffit de retirer la housse, déplier l’échelle qui sert également de levier et la tente est prête en moins d’une minute. Après des années passées à monter et démonter des tentes classiques, le gain de temps est tout simplement bluffant.

Deuxième étape : l’aventure

Pour ce premier test grandeur nature, nous sommes partis en famille au Camping des Truffières à Grignan pour trois nuits.

La météo a été particulièrement clémente, avec même des températures assez élevées en journée. Pourtant, nous n’avons jamais souffert de la chaleur à l’intérieur. Les nombreuses ouvertures et moustiquaires permettent de créer une vraie circulation d’air, ce qui rend l’ensemble étonnamment agréable même lorsqu’il fait chaud.

Autre bonne surprise : la luminosité. Ou plutôt l’absence de luminosité. Lorsque toutes les ouvertures sont fermées, l’intérieur devient particulièrement sombre. C’est un détail auquel je ne m’attendais pas forcément, mais qui s’est révélé très appréciable pour dormir plus longtemps le matin sans être réveillé dès les premières lueurs du jour.

Côté espace, la Lite XL tient ses promesses. À deux adultes et deux enfants, nous étions très confortablement installés. La tente peut accueillir quatre adultes, mais il faut alors accepter une certaine promiscuité. Disons que cela fonctionne très bien pour un week-end entre amis, mais que l’on ne parlera pas non plus d’une suite présidentielle.

Le matelas fourni de série est déjà très confortable. Nous avons utilisé quelques accessoires durant ce séjour, dont je vous reparlerai dans un article dédié, mais même sans cela, le niveau de confort nous a agréablement surpris.

J’ai également beaucoup apprécié les ouvertures situées sur toutes les façades ainsi que sur le toit. Pouvoir observer le ciel étoilé depuis son couchage apporte un petit côté aventure particulièrement sympa, surtout lorsqu’on campe avec des enfants.

Sur la route, ça donne quoi ?

Nous avons parcouru environ 200 kilomètres avec la tente installée sur le toit.

La première chose que l’on remarque est le bruit aérodynamique supplémentaire. Rien de dramatique, mais suffisamment présent pour surprendre lors des premiers kilomètres. D’ailleurs, ma femme a même cru au départ qu’un problème mécanique était apparu sur la voiture.

Une fois passé cet effet de surprise, on s’y habitue rapidement et cela ne nous a jamais réellement gênés durant le trajet.

En contrepartie, voyager avec une tente de toit apporte aussi un avantage auquel je n’avais pas forcément pensé : le gain de place. Lorsque l’on part en camping avec deux enfants, chaque centimètre du coffre compte. Le fait de ne pas avoir à transporter une grosse tente familiale permet de récupérer un volume appréciable pour les bagages, les jeux ou le matériel de camping.

Alors, est-ce que ça vaut son prix ?

Soyons clairs : une tente de toit représente un investissement conséquent.

Après ce premier séjour, je comprends cependant beaucoup mieux où passe l’argent. La qualité de fabrication inspire confiance, les matériaux semblent conçus pour durer et l’expérience utilisateur est extrêmement bien pensée. Entre la rapidité d’installation, le confort de couchage et le côté pratique au quotidien, on sent que TentBox a peaufiné son produit.

Ce premier week-end nous a surtout donné envie de recommencer. D’ailleurs, plusieurs autres séjours sont déjà prévus cet été, dont une escapade un peu plus sauvage à deux avec Ko.

Et finalement, c’est probablement le meilleur indicateur possible : après trois nuits passées dedans, nous n’avons qu’une envie, c’est repartir.